У Верховну Раду внесли законопроєкт про дистанційне голосування. Депутатам хотіли дозволити голосувати поза межами сесійної зали ВР.

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Дистанційного голосування не буде

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, дистанційне голосування для депутатів провалилося. Законопроєкт 7129, який пропонував відповідну ініціативу, не набрав навіть голосів для включення у порядок денний.

Железняк додав, що за нього проголосували лише 178 депутатів, 160 – з фракції "Слуга народу".

Верхова Рада: осанні новини

Верховна Рада проголосувала за звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженої з прав людини. На думку депутатів, вона не виконувала своїх обов'язків належним чином. Йдеться про захист та обмін полоненими, організацію гуманітарних коридорів та протидії незаконній депортації українських дітей на територію Росії.

Також перед українськими депутатами виступила президентка Словаччини Зузана Чапутова. Вона порівняла Путіна з Гітлером та повідомила, що просто зараз Україна захищає від російських окупантів усю Європу, тому має отримати усю можливу підтримку.

Окрім того, депутати просять ЮНЕСКО позбавити Росію статусу члена організації. Окупанти випустили по Україні понад 2000 ракет, їхні снаряди вже зруйнували багато пам'яток. Відповідно, варварам не має бути місця серед тих, хто намагається зберегти культурну спадщину.

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Європа затвердила 6 пакет санкцій проти Росії, який передбачає і нафтове ембарго. Окупанти не відчують наслідків прийнятих обмежень одразу, але подолати їх росіяни не зможуть. Після того, як ЄС схвалив санкції, нафта почала зростати у ціні.

Запорізька АЕС стала військовим об'єктом російських окупантів. Ворог розуміє, що ЗСУ не будуть обстрілювати ядерний об'єкт. Окрім того, там є багато приміщень для розташування особового складу.

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