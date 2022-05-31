В Верховную Раду внесли законопроект о дистанционном голосовании. Депутатам хотели разрешить голосовать вне сессионного зала ВР.

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Дистанционного голосования не будет

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, дистанционное голосование для депутатов провалилось. Законопроект 7129, предлагавший соответствующую инициативу, не набрал даже голосов для включения в повестку дня.

Железняк добавил, что за него проголосовали только 178 депутатов, 160 – из фракции "Слуга народа".

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Верховная Рада проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека. По мнению депутатов, она не выполняла свои обязанности должным образом. Речь идет о защите и обмене пленными, организации гуманитарных коридоров и противодействии незаконной депортации украинских детей на территорию России.

Также перед украинскими депутатами выступила президент Словакии Зузана Чапутова. Она сравнила Путина с Гитлером и сообщила, что сейчас Украина защищает от российских оккупантов всю Европу, поэтому должна получить всю возможную поддержку.

Кроме того, депутаты просят ЮНЕСКО лишить Россию статус члена организации. Оккупанты выпустили по Украине более 2000 ракет, их снаряды уже разрушили многие достопримечательности. Соответственно, варварам не должно быть места среди тех, кто пытается сохранить культурное наследие.

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Европа утвердила 6-й пакет санкций против России, который предусматривает и нефтяное эмбарго. Оккупанты не почувствуют последствий принятых ограничений сразу, но преодолеть их россияне не смогут. После того как ЕС одобрил санкции, нефть начала расти в цене.

Запорожская АЭС стала военным объектом русских оккупантов. Враг понимает, что ВСУ не будут обстреливать ядерный объект. Кроме того, там много помещений для расположения личного состава.

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