Об этом 24 канала рассказала советница главы правления "Нафтогаза" Светлана Залищук.

Почему Россия не станет больно от последних нефтяных санкций?

Нефтяное эмбарго – это неподъемный удар для России

Она подчеркнула, что страны получат переходный период, чтобы остановить российскую нефть, которая по морю идет от России к европейским потребителям.

Эмбарго не будет скорым, это не произойдет на следующий день после введения санкций, но это значительный прогресс в уменьшении финансовой подушки Кремля,

– объяснила Светлана Залищук.

Советник главы правления "Нафтогаза" заверил, что цены на нефть в последнее время сильно выросли, поэтому потеря финансов в России зависит от того, сколько она продает ее.

"Несмотря на то, что некоторые страны уменьшили закупки нефти в России, цена увеличивалась, поэтому Кремль зарабатывал даже больше - от 500 тысяч миллионов долларов до миллиарда долларов в день за энергоносители", - подчеркнула она.

Однако, по мнению Залищука, с введением 6-го пакета санкции Россия ЕС уменьшит закупку российской нефти на 75%, а к концу 2022 года – до 90%. Она считает, что кризис в России будет уже к концу 2022 года .

"Да, у России есть определенная "подушка защиты", но в среднесрочной перспективе это неподъемный удар для ее экономики, которую фактически Россия не сможет восстановить даже после войны", - отмечает советница.

Она добавила, что на это повлияет несколько факторов:

"Во-первых, постепенно ЕС найдет другие источники для закупки нефти, поэтому Россия вообще "выпадет" из этого рынка".

"Во-вторых, сейчас Кремль уже испытывает проблемы с продажей нефти Индии и Китая, в том числе и из-за технических возможностей".

"Более того, поэтому Россия будет вынуждена давать огромные скидки, поэтому будет зарабатывать на нефти меньше".

И девать нефть некуда, ведь многие российские танкеры уже стоят перегружены. Поэтому страна-агрессор будет в какой-то момент вынуждена приостановить выход нефти.

– подытожила Залищук.

Отказ стран ЕС от российской нефти

Эксперт рассказала, что две трети всей нефти, которые Россия продает в Европу, идет по морю, но одна треть – через трубопровод, которая доставляла нефть в несколько стран ЕС – Польшу, Венгрию, Германию и Словакию.

"Российская нефть отличается от легкой нефти других компаний, поэтому для Венгрии, например, было труднее одномоментно перейти к другой нефти, потому что нужно было переоборудовать заводы", - говорит Залищук.

По ее словам, Польша и Германия добровольно отказались от трубопроводной нефти .

Польша очень давно (более 10 лет) готовилась к отказу от всех российских энергоносителей.

В то же время Германия находится в слабой позиции, потому что она с годами все больше зависела от российской нефти (около 40%).

"Но с началом войны эта страна смогла найти альтернативы и снизить эти объемы до 12%. И сейчас Германия договаривается с другими странами, чтобы полностью отказаться от российских энергоносителей", – пояснила Залищук.

Светлана Залищук о влиянии нефтяного эмбарго на российскую экономику:



ЕС принял нефтяное эмбарго против России: коротко

Лидеры стран Европейского Союза согласовали ввести эмбарго на покупку российской нефти. Однако речь пока идет о запрете на поставку в страны ЕС сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем. Это нанесет немалый ущерб по российской экономике.

В то же время ЕС пока разрешил поставки нефти через северную ветвь нефтепровода "Дружба" в Венгрию. Сначала страна предложила ЕС заплатить им 15-18 миллиардов евро, на что услышала отказ. Поэтому в ЕС решили одобрить эмбарго без участия Венгрии. Болгарию также освободили от нефтяного эмбарго.

Эксперты посчитали , что введение эмбарго на поставку российской нефти, даже частичное, приведет к значительным потерям в России. Страна будет недополучать около 10 миллиардов долларов.

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