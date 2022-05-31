Два показательных момента

1. Brent показал рост с 25 мая на 6% или 16% с начала мая.

2. Российский сорт нефти Urals вырос за месяц на 14%.

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Санкции "для галочки"

Доля России на мировом рынке нефти была примерно на 10%. Заместить можно было бы желание и воля.

Европа, принявшая 6-й пакет санкций, занимает долю примерно в 40% в поставках нефти и нефтепродуктов России.

Под эмбарго 6-го пакета попадает 2/3 нефти и ранее поставлявшихся в ЕС из РФ нефтепродуктов.

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Это значит, что Россия теряет 26% дохода от экспорта нефти. Правда, это потеря физического экспорта (в тоннах или баррелях). Цифры выше показывают – рост цен покрывает эту утрату.

Напомним, на 2022 год бюджет РФ сверстан, исходя из цены Urals 44,2 доллара за баррель и среднего курса рубля 72,1 рубля за доллар.

А значит, введение санкций не нивелируют прибыли, которую Россия получает за счет роста стоимости нефти, и 7-й пакет санкций должен быть еще более жестким!

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