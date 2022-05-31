Два показових моменти

1. Brent показав зростання з 25 травня на 6%, або 16% від початку травня.

2. Російський сорт нафти Urals виріс протягом місяця на 14%.

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Санкції "для галочки"

Частка Росії на світовому ринку нафти була приблизно 10%. Замістити можна, було би бажання та воля.

Європа, яка ухвалила 6-й пакет санкцій, займає частку приблизно в 40% у постачанні нафти і нафтопродуктів Росії.

Під ембарго 6-го пакету потрапляє 2/3 нафти та нафтопродуктів, які раніше постачалися в ЄС з РФ.

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Це означає, що Росія втрачає 26% доходу від свого експорту нафти. Щоправда, це втрата фізичного експорту (у тоннах чи барелях). Цифри вище показують – зростання цін покриває цю втрату.

Нагадаю, на 2022 рік бюджет РФ зверстаний, виходячи з ціни Urals 44,2 долара за барель та середнього курсу рубля 72,1 рубля за долар.

А, значить, введення санкцій не нівелюють прибутку, який Росія отримує за рахунок зростання вартості нафти, і 7-й пакет санкцій має бути ще жорсткішим!

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