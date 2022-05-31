Гроші – понад усе

Не забуваймо, що в Італію чекістан інвестував особливо щедро (яка ж "успєшная женщіна Россії" не вважала своїм обов'язком бодай двічі на рік злітати на фешин-шопінґ до Мілана чи закупитись старим муранським склом у Венеції).

Радимо Росіяни знайшли вразливе місце українців й "битимуть" по ньому найближчий місяць

Тому зв'язана з Росією частина тутешнього бізнесу, сильно невдоволена тим, що "все так затягнулось, хто ж знав, думали, скінчиться за три дні" (пряма мова з живих уст, почуто на закритій вечірці), мусить, до ворожки не ходи, смикати уряд, щоб швидше "мирив" Україну з Росією і мінімізував їм збитки.

Склянка має наповнитися українським

Але є одне "але", і воно називається "громадська думка". І в Італії вона однозначно на нашій стороні. Тому її тут обробляють з усіх сторін зі страшною "м'якою силою". Тож наразі "склянка напівповна – напівпорожня", і треба працювати, щоб вона наповнилась на нашу користь.

Наприклад, така показова деталь. Венеція нині без росіян – взагалі!! Нечувана річ, здавалось би, і знаєте що? А нічого! "Отряд не заметил потери бойца". Найгучніші на вулицях зробились німці й британці. Й узагалі ні від кого з італійців (будь-якого стану) ще жодного разу не доводилось мені чути жалю за російськими туристами.

У вікнах італійці вивішують українські прапори, і росіян парочку в футболках зі здоровенним SAVE UKRAINE теж трапилось побачити – перемовлялись вони тихесенько, як партизани в ворожому оточенні, зате футболки впадали в око здалеку (без жартів, найпевніший показник панівних настроїв у популяції – це те, як саме при зіткненні з нею мімікрує особина).

І хай це співчуття до України суто емоційне, але рівень його все ще стоїть високо і не спадає. Тому його стараються збити штучно.

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Тиха зброя ворога

І оця фоточка – це вже ілюстрація до цієї другої, куди менш оптимістичної частини історії. Книжечка на 90 сторінок сильно побільшеним кеглем – це фактично розтягнена "на брошуру" (щоб краще продавалась) стаття вижилого з розуму старого мудила (перепрошую) Чомскі-Хомського про те, як "у війні в Україні винен Захід" (не Міршаймером єдиним, егежбоньки, цих "щирих ідіотів" по західних університетах тьми і тьми.



Італійцям насаджують думку, що у війні Росії проти України винен Захід / Фото з фейсбуку Оксани Забужко

Причім, нотабене, брошурку цю йому вочевидь було замовлено "під бестселлер" одразу з першими російськими бомбами, бо англійського оригіналу у вихідних даних немає – книжка писалась ветхим старцем одразу для італійського видавця і вийшла в останніх числах квітня, – хапай, поки гаряче! Ах, за печінки б уже вас, к*рви, вхопило…

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І ось це вже – так, цілеспрямоване опромінення мізків: ця фігня стоїть в усіх книгарнях як головне "першоджерело" пересічному італійцеві для орієнтації. Й від того, що автор незабаром лизатиме за неї в пеклі ще одну сковороду, засмічені ним мізки яснішими, на жаль, не стануть... А інших книжок з гарячої теми на італійському ринку наразі немає. Ось це й називається – "м'яка сила".

Що ж, як казала героїня "Музею", "тепер це наша війна, і ми її ще не програли". Слава ЗСУ.

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