Про це 24 каналу розповіла радниця голови правління "Нафтогазу" Світлана Заліщук.

До теми Чому Росії не стане боляче від останніх нафтових санкцій

Нафтове ембарго – це непідйомний удар для Росії

Вона наголосила, що країни отримають перехідний період, щоб зупинити російську нафту, яка морем йде від Росії до європейських споживачів.

Ембарго не буде швидким, це не станеться наступного дня після запровадження санкцій, але це значний прогрес у зменшенні фінансової подушки Кремля,

– пояснила Світлана Заліщук.

Радниця голови правління "Нафтогазу" запевнила, що ціни на нафту останнім часом сильно зросли, тож втрата фінансів у Росії залежить від того, скільки вона продає її.

“Незважаючи на те, що деякі країни зменшили закупівлі нафти в Росії, ціна збільшувалася, тож Кремль заробляв навіть більше – від 500 тисяч мільйонів доларів до мільярда доларів за день за енергоносії”, – наголосила вона.

Проте, на думку Заліщук, із запровадженням 6-го пакету санкції Росія ЄС зменшить закупівлю російської нафти на 75%, а до кінця 2022 року – до 90%. Вона вважає, що криза в Росії буде вже до кінця 2022 року.

"Так, в Росії є певна "подушка захисту", але в середньостроковій перспективі це непідйомний удар для її економіки, яку фактично Росія не зможе відновити навіть після війни, – зазначає радниця.

Вона додала, що на це вплине кілька факторів:

"По-перше, поступово ЄС знайде інші джерела для закупівлі нафти, тож Росія взагалі "випаде" з цього ринку".

"По-друге, зараз Кремль вже має проблеми з продажем нафти Індії та Китаю, зокрема й через технічні можливості".

"Більше того, через це Росія буде змушена давати величезні знижки, тож зароблятиме на нафті менше".

І дівати нафту немає куди, адже багато російських танкерів вже стоять перевантажені. Тому країна-агресор буде в якийсь момент змушена призупинити вибодуток нафти,

– підсумувала Заліщук.

Відмова країн ЄС від російської нафти

Експертка розповіла, що дві третини всієї нафти, які Росія продає до Європи, йде морем, але одна третина – через трубопровід, яка доставляла нафту до кількох країн ЄС – Польщі, Угорщини, Німеччини та Словаччини.

"Російська нафта відрізняється від “легкої” нафти інших компаній, тому для Угорщини, наприклад, було важче одномоментно перейти до іншої нафти, бо треба було переобладнати заводи", – каже Заліщук.

За її словами, Польща і Німеччина добровільно відмовилася від трубопровідної нафти.

Польща дуже давно (понад 10 років) готувалася до відмови від всіх російських енергоносіїв.

Водночас Німеччина є в слабкій позиції, бо вона з роками все більше почала залежати від російської нафти (близько 40%).

"Але з початком війни ця країна змогла знайти альтернативи і зменшити ці обсяги до 12%. І зараз Німеччина домовляється з іншими країнами, щоб повністю відмовитися від російських енергоносіїв", – пояснила Заліщук.

Світлана Заліщук про нвплив нафтового ембарго на російську економіку:



ЄС прийняв нафтове ембарго проти Росії: коротко

Лідери країн Європейського Союзу погодили ввести ембарго на закупівлю російської нафти. Однак мова поки йде про заборону на постачання до країн ЄС сирої нафти та нафтопродуктів з Росії морським шляхом. Це завдасть чималих збитків по російській економіці.

Водночас ЄС поки дозволив постачання нафти через північну гілку нафтопроводу "Дружба" до Угорщини. Спершу країна запропонувала ЄС заплатити їм 15 – 18 мільярдів євро, на що почула відмову. Тож, у ЄС вирішили схвалити ембарго без участі Угорщини. Болгарію також звільнили від нафтового ембарго.

Експерти порахували, що запровадження ембарго на постачання російської нафти, навіть лише часткове, призведе до значних втрат у Росії. Країна недоотримуватиме близько 10 мільярдів доларів.

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