Росіяни вже давно показали всьому світу, що вони та здоровий глузд – це речі, які просто несумісні. Вони живуть у власному світі фантазій та вигадок, які не мають нічого спільного з реальністю.

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Черговий абсурд від росіян

Російські ЗМІ повідомляють про те, що секретар Ради безпеки Росії Микола Петрушев заявив, що Польща не просто планує захопити території Західної України, а й почала втілювати свій "намір".

Судячи з усього, Польща вже переходить до дій із захоплення західних українських територій,

– змолов рашист.

За його словами, плани на українські землі мають усі наші західні партнери. Як підтвердження до фантазії про плани Польщі Петрушев навів візит президента Польщі Анджея Дуди до Києва. Мовляв, ось була заява про те, що українсько-польський кордон незабаром перестане існувати.

Бідолашний Петрушев просто так зайнятий любов'ю до Путіна, що не має жодного уявлення про те, як працює сьогодні цивілізований світ. У ньому сусіди намагаються співпрацювати та робити це максимально ефективно. Натомість весь світогляд росіян обмежується війною, крадіжкою унітазів, зґвалтуваннями та іншою діяльністю, яка в нормальних людей викликають огиду.

Також хвора голова Петрушева породила фантазію про те, що Зеленський хоче надати полякам особливий статус та дозволити їм обіймати керівні посади, внаслідок чого Україна якимось дивним чином має розвалитися на декілька держав. Що ж, буде цікаво подивитися на його реакцію на поразку Росії у війні проти України, ізоляцію та крах імперії, збудованій на маразматичній брехні за сприяння недалекого народу. Це єдиний сценарій майбутнього, втілення якого ЗСУ за підтримки західних друзів України наближають кожного дня.

Фейки від росіян: останні новини

Росіяни не втомлюються повторювати брехню про міфічні "біолабораторії" в Україні. Тепер вони приписали нам створення мавпячої віспи.

Рашистка Маргарити Симоньян вчергове зганьбилася. Вона спробувала виставити себе "другом України", але щось пішло не так.

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