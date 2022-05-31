За словами Олексія Гончаренка, Росія з початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні понад 2100 ракет. При цьому цифра постійно росте.

Важливо Рада проголосувала за введення санкцій проти патріарха Кирила та інших діячів РПЦ

"Внаслідок обстрілів в Україні постраждали об’єкти спадщини у більшості регіонів держави. За останніми даними, було пошкоджено або знищено вже понад 250 культурних пам’яток, серед яких церкви, музеї, пам’ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будівлі", – Олексій Гончаренко.

Артилерійські обстріли, авіа- та ракетні удари, які здійснює Росія та її керівництво, мають на меті знищення багатовікових історичних та культурних надбань України. Зважаючи на це, Україна вважає неприйнятним продовження присутності Росії в ЮНЕСКО,

– зазначив Гончаренко.

Він додав, що у квітні 2022 року мав зустрічі з директором по зовнішнім відносинам ЮНЕСКО Генком Сейті. Тоді Гончаренко наголошував його, що Росія повинна бути виключена з організації.

Крім того, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк підтвердила, що Україна звертається до ООН з питань освіти, науки та культури стосовно позбавлення Росії статусу держави-члена ЮНЕСКО. Відповідний проєкт Верховна Рада підтримала.

"В Ухваленому документі зазначається, що дії з боку країни-агресора є абсолютним нігілізмом норм міжнародного гуманітарного права та здорового глузду", – додала Олена Шуляк.

Останні новини щодо війни Росії з Україною

Президентка Словаччини Зузана Чапутова відвідала Україну та навіть виступила у Верховній Раді. Там вона заявила, що Україна захищає всю Європу, а Путіна порівняла з Гітлером.

У травні стало відомо про те, що перемовини між делегаціями України і Росії припинилися. У МВС пояснили, що точкою неповернення до переговорів стали звірства росіян в Бучі. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

Сєвєродонецьк може стати стратегічною помилкою, яку допустило російське військове керівництво. Таку думку висловив колишній посол США в НАТО та колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

Для того, щоб не брати участь у війні проти України, російські військові погоджуються, щоб їм прострілили ноги. Про це повідомили 24 каналу джерела у спецслужбах.

Може бути цікаво – яку ідею Ердоган міг обговорювати з Путіним і Зеленським