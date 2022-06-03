В Верховной Раде предлагают упростить выезд депутатов за границу

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, касающийся использования нардепами дипломатического паспорта. Этот документ позволит выезжать за границу народным избранникам по упрощенной процедуре.

Инициаторами законопроекта указаны более 60 действующих народных избранников – представителей разных политических сил. Срок действия дипломатического паспорта предлагается установить на 5 лет.

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Дипломатический паспорт предлагают выдавать на всю каденцию

Таким образом, согласно инициативе, паспорт будет действовать не только на срок командировки, но и на всю депутатскую каденцию. Все это время документ может храниться у депутата, а возвращать его следует до 10 дней после прекращения полномочий.

Пограничники не смогут потребовать у депутатов паспорт и другие документы

Таким образом, при пересечении границы будет достаточно дипломатического паспорта. Работники ГПСУ не смогут потребовать у нардепов украинский паспорт или другие документы.



Есть нюансы, командировка должна быть согласована с председателем Верховной Рады, первым вице-спикером или вице-спикером. Также политики должны подать в течение недели командировочный отчет – конечно, по возвращении.

Действующее законодательство предусматривает выдачу диппаспорта на срок депутатских полномочий. Вместе с тем выдавать его могут на время выезда.

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Работа Рады во время военного положения: последние новости

Парламент принял решение о назначении нового государственного праздника – Дня Украинской Государственности. Его будут отмечать 28 июля – в годовщину крещения Киевской Руси князем Владимиром.

О создании праздника президент Зеленский объявил еще в День Независимости в 2021 году, однако депутаты проголосовали только 31 мая 2022 года.

Недавно нардепы поддержали изменения в госбюджет. На "поддержку" выделили еще 5,8 миллиарда гривен.

На заседании 31 мая народные избранники уволили с должности уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову. За это было 234 голоса.

Верховная рада ввела санкции против российских политиков и деятелей. В список попал и глава РПЦ – одиозный патриарх Кирилл.

Окончательно реализовать это решение должен СНБО, к которому депутаты обратились с соответствующей просьбой.

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