Не спішать ліквідовувати: у Верховній Раді вже понад місяць лежить законопроєкт щодо ОАСКу

У Верховній Раді вже 1,5 місяця лежить законопроєкт про ліквідацію скандального Окружного адмінсуду Києва. Володимир Зеленський ще у квітні вніс його на розгляд нардепів, однак документ досі навіть не пройшов погодження у профільному комітеті.

Ліквідувати Окружний адмінсуд Києва вимагали давно. Його керівництво, а саме одіозного Павла Вовка та ще низку суддів, підозрюють у намаганні захопити державну владу.

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Розгляд законопроєкту відтягують

Наразі НАБУ навіть завершило слідство у справі. Однак скандальні служителі Феміди намагаються уникнути відповідальності, ігноруючи усі судові засідання та виклики на допит.

Замість того, щоб хоча б позбавити цих суддів повноважень, у Верховній Раді вчергове відтермінували розгляд президентського законопроєкту.

Сьогодні, на жаль, цей законопроєкт не готовий до розгляду. Немає рішення комітету, в якому рекомендувалось Верховній Раді прийняти те чи інше рішення. Як тільки з'явиться, я думаю, що за керівництвом парламенту затримки в цьому плані не буде,

– заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Коли законопроєкт можуть винести на голосування

Натомість голова фракції "Голос" Ярослав Железняк запевнив, що законопроєкт про ліквідацію ОАСКу може опинитися у сесійній залі вже найближчим часом.

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Однак очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що все виглядає так, ніби зараз в парламенті тривають домовленості й торги стосовно ОАСКу.

Усе через те, що сама процедура розгляду законопроєкту не є тривалою. На це мало б піти максимум місяць часу. Однак Павло Вовк намагається через нардепів відтермінувати ліквідацію суду хоча б до осені.

Є простий критерій: якщо до кінця сесії, тобто до липня, проголосують – президент говорив про серйозну ліквідацію. Якщо не проголосують, то Вовк і президент домовились,

– наголосив Шабунін.



Павло Вовк / Фото з фейсбуку Павла Вовка

Часу залишилося небагато – лише 4 пленарні тижні. Однак якщо законопроєкт ухвалять, то Вовк та його поплічники не одразу позбудуться суддівських мантій.

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Їхню подальшу долю вирішуватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя. Однак проблема в тому що ВККС зможе почати свою роботу тільки у 2022 році.

До того часу судді ОАСКу матимуть ще статус суддів, але не зможуть працювати.