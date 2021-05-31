Деталі від Разумкова

Спікер Ради пояснив, що наразі немає рішення парламентського комітету щодо законопроєкту №5369. Як тільки воно з'явиться, керівництво ВР винесе документ на розгляд сесійної зали.

Цікаво ОАСК відновив роботу після повідомлення про мінування

Разумков також відповів на питання журналістів про те, що "злі язики" звинувачують його у блокуванні розгляду законопроєкту,

Якщо хтось щось коментує, то потрібно це робити компетентно, у межах нашого законодавства, а не ляпати язиком, вибачте за такий непарламентський вислів. Для того, щоб розглянути питання по суті, потрібно відповідне рішення комітету,

– заявив спікер Ради.

Зауважимо, парламентський комітет схвалив законопроєкт про ліквідацію ОАСК ще 20 травня 2021 року. Тому, ймовірно, Разумков помилився у своїх висловлюваннях.

Що відомо про ліквідацію ОАСК