Спеціалісти вибухотехнічної служби провели усі необхідні заходи для перевірки інформації про замінування.
Що цьому передувало ОАСК "замінували": людей евакуювали
ОАСК відновив роботу
Під час огляду приміщень вибухових речовин не виявили.
27 травня Окружний адміністративний суд міста Києва відновив роботу,
– йдеться у повідомленні.
У суді також додали, що 26 травня через повідомлення про замінування приміщень ОАСК скасували низку судових засідань. Їхнім учасникам додатково повідомлять про дату і час судових засідань.
"Замінування" ОАСК
- 26 травня, після 14:00 надійшло повідомлення про замінування столичного Окружного адмінсуду, усіх відвідувачів та персонал звідти евакуювали.
- На місці протягом кількох годин працювали сапери. У результаті жодної вибухівки там не знайшли.