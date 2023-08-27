Вибори в Україні під час війни: Зеленський запропонував США та ЄС кілька умов

Володимир Зеленський прокоментував питання щодо проведення виборів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Глава держави зазначив, що хотів би провести парламентські та президентські виборчі процеси у 2024 році й назвав умови для цього.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що в нашій державі законодавством заборонено проведення виборів під час війни. Однак Верховна Рада може внести законодавчі зміни, якщо США та Європа погодяться виконати декілька умов.

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Що цьому передувало

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем нещодавно виступив за проведення виборів в Україні. На думку американського політика, виборчі процеси мають відбутися попри воєнний стан та війну.

Український президент заявив, що зустрічався з цим сенатором та говорив із ним. Зеленський назвав вибори одним з елементів, що може розколоти підтримку України з боку США.

Були голоси в Республіканській партії, а потім американська преса це підтримала, що США навіть у час війни проводили вибори. Логіка є в тому, що якщо захищаєш демократію, то під час війни ти маєш про цей захист думати, а вибори – один з елементів захисту. Але згідно з законодавством (люди ж не просто так це зробили), заборонено вибори. Провести їх складно,

– пояснив голова держави.

Які умови назвав Зеленський

Парламентські вибори заплановані на 29 жовтня 2023 року, а президентські – на кінець березня 2024-го. Однак наше законодавство забороняє проведення виборчих процесів під час війни.

Український лідер сказав, що він дав просту та швидку відповідь Ліндсі Грему, якою той був дуже задоволений. Голова держави повідомив, що українські парламентарії могли б внести швидкі зміни в законодавство та у виборчий кодекс, щоб зробити вибори можливими, якщо американські та європейські партнери виконають декілька умов. За його словами, американський сенатор назвав ці зауваження дуже адекватними та справедливими.

Як пояснив Зеленський, Україні потрібна фінансова підтримка, бо держава не може зараз взяти з бюджету гроші чи оформити кредит на проведення виборів. За словами президента, у мирний час організація виборчих процесів коштувала б 5 мільярдів.

І найголовніше – давайте тоді ризикувати разом. А як? Спостерігачі повинні бути в окопах. Я йому (сенатору – 24 Канал) сказав: на передову ми з вами повинні відправити спостерігачів, щоб у нас були вибори для себе і для всього світу легітимними. І це абсолютно справедливо,

– зазначив президент.

Також Європі доведеться створити для 7 мільйонів українських біженців можливість проголосувати. Адже через війну в України немає таких інфраструктурних спроможностей, а позбавляти цих громадян права голосу не можна. Зеленський додав, що ніхто поки йому не показав, як можна організувати вибори для наших захисників, що перебувають на передовій.

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