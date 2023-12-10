"Є три варіанти": як світ може відповісти на результати незаконних "виборів Путіна"

Владімір Путін оголосив, що піде на президентські вибори, які відбудуться 17 березня 2024 року. Хоча ще у 2018 році він обіцяв не змінювати конституцію під себе. Однак за два роки його президентські терміни "обнулили" при ухваленні змін до конституції.

Тепер Путін має можливість балотуватися ще двічі і триматися за владу до 2036 року. Проте залишається відкритим питання, чи визнають так звані вибори в Росії та легітимність Путіна європейські лідери. Про це 24 Каналу розповів правозахисник Марк Фейгін, додавши, що в Європі розглядають різні позиції щодо реакції на президентські вибори в Росії.

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Путін болісно реагує

Він зазначив, що є три варіанти розв'язання цього питання:

не визнавати вибори в Росії;

визнавати вибори з дотриманням формальної процедури;

промовчати.

Виходячи з того, як розгортається ситуація, імовірно буде обраний третій варіант – всі промовчать. Це нібито визнання і не визнання одночасно,

– зауважив правозахисник.

Раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про невизнання легітимності Путіна у разі його обрання президентом Росії на новий термін.

Водночас є інша думка. Якщо вибори в Росії офіційно не визнати, як було у випадку з Алєксандром Лукашенком. Тоді постає питання, як проводити з Путіним перемовини щодо війни в Україні, якщо такі колись відбудуться.

Путін дуже болісно реагує на рішення РНБО України не проводити жодних перемовин саме з ним. Очільник Кремля постійно принагідно про це згадує. І з ким тоді проводити перемовини, якщо він нелегітимний президент?

– пояснив Фейгін.

По факту, на його думку, у кожній країні будуть вирішувати у кожному конкретному випадку, яку політичну позицію посісти.

Можуть залучити посередників

Україна має рішення РНБО, яке забороняє сідати за стіл перемовин саме з Путіним. У такому випадку не має сенсу варіант "промовчати" щодо виборів в Росії, адже все одно з ним українська влада розмовляти не буде.

Проте не відомо, у якому саме форматі можуть відбутися перемовини щодо війни в Україні. Не можна виключати варіант, що вони здійсняться через посередників. Так само як велися переговори щодо зернової угоди.

зерновій угоді посередником виступив ООН. Були дві тристоронні угоди – між ООН, Туреччиною та Росією та між ООН, Туреччиною та Україною.

"Імовірна й така модель перемовин, коли Україні, яка не визнає Путіна їх суб'єктом, напряму не обов'язково буде домовлятися з ним. А буде ухвалена бінарна сепаратна угода", – припустив Марк Фейгін.

Що відомо про вибори президента в Росії