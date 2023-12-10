"Есть три варианта": как мир может ответить на результаты незаконных "выборов Путина"
Владимир Путин объявил, что пойдет на президентские выборы, которые состоятся 17 марта 2024 года. Хотя еще в 2018 году он обещал не менять под себя конституцию. Однако через два года его президентские сроки "обнулили" при принятии изменений в конституцию.
Теперь у Путина есть возможность баллотироваться еще дважды и держаться за власть до 2036 года. Однако остается открытым вопрос, признают ли так называемые выборы в России и легитимность Путіна европейские лидеры. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник Марк Фейгин, добавив, что в Европе рассматривают разные позиции относительно реакции на президентские выборы в России.
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Путин болезненно реагирует
Он отметил, что есть три варианта решения этого вопроса:
- не признавать выборы в России;
- признавать выборы с соблюдением формальной процедуры;
- промолчать.
Исходя из того, как разворачивается ситуация, вероятно, будет выбран третий вариант – все промолчат. Это якобы признание и не признание одновременно,
– заметил правозащитник.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о непризнании легитимности Путина в случае его избрания президентом России на новый срок.
В то же время есть другое мнение. Если выборы в России официально не признать, как было в случае с Александром Лукашенко. Тогда возникает вопрос, как проводить с Путиным переговоры о войне в Украине, если такие когда-нибудь состоятся.
Путин очень болезненно реагирует на решение СНБО Украины не проводить никаких переговоров именно с ним. Руководитель Кремля постоянно об этом вспоминает. И с кем тогда проводить переговоры, если он нелегитимный президент?
– объяснил Фейгин.
Фактически, по его мнению, в каждой стране будут решать в каждом конкретном случае, какую политическую позицию занять.
Могут привлечь посредников
У Украины есть решение СНБО, которое запрещает садиться за стол переговоров именно с Путиным. В этом случае не имеет смысла вариант "промолчать" о выборах в России, ведь все равно в ним украинская власть разговаривать не будет.
Однако неизвестно, в каком именно формате могут состояться переговоры о войне в Украине. Нельзя исключать вариант, что они осуществятся через посредников. Так же как велись переговоры по зерновому соглашению.Обратите внимание! В зерновой сделке посредником выступил ООН. Были два трехсторонних соглашения – между ООН, Турцией и Россией и между ООН, Турцией и Украиной.
"Вероятна и такая модель переговоров, когда Украине, которая не признает Путина их субъектом, напрямую не обязательно будет договариваться с ним. А будет принято бинарное сепаратное соглашение", – предположил Марк Фейгин.
Что известно о выборах президента в России
- Выборы президента в России состоятся 17 марта 2024 года. Ожидаемо об участии в них объявил Владимир Путин.
- Это произошло 8 декабря во время церемонии, посвященной так называемому "Дню Героев Отечества". Комментируя свое решение, Путин признался, что в разное время у него были "разные мнения" на этот счет. Однако он понял, что "сегодня по-другому нельзя".
- Напомним, что в России из конституции в 2020 году был изъят пункт об ограничении, которое не позволяло одному и тому же лицу занимать пост президента страны более двух сроков подряд. Из-за нее Путин, который был "избран" президентом в 2012 году и в "переизбран" в 2018 году, не имел права баллотироваться на выборах 2024 года.
- Однако после исключения слова "подряд" Путин получил возможность участвовать в выборах в 2024 и в 2030 годах.