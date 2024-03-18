"Актив для майбутнього бунту": у чому головний результат акції росіян проти Путіна

Росіяни, які не підтримують Владіміра Путіна, у день псевдоголосування вийшли на акцію протесту "Опівдні проти Путіна". Її сенс полягав у тому, щоб о 12 годині 17 березня прийти на виборчу дільницю та проголосувати проти російського диктатора.

Очікувалося, що в цій акції візьме участь більше людей, але навіть попри це, вона мала свій вплив. Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч, письменник, публіцист Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що відбулася активізація протесту.

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Що показала акція протесту

Люди побачили, що незадоволених є багато, тоді як пропагандисти намагалися створити картинку нібито до дільниць утворилися черги й всі хочуть підтримати так званого президента. Насправді все це були бюджетники, які й дали таку високу явку.

Більшість, яка підтримує Путіна, – пасивна. Вона самостійно нікуди не піде. З такою "підтримкою" Путін далеко не поїде. А люди, які вийшли на акцію протесту, це вже непоганий актив для майбутнього бунту та зміни влади,

– зауважив Ростислав Мурзагулов.

Важливо, що вони прийшли до дільниць свідомо, розуміючи, що їх помітять, запам'ятають та навіть можливо переслідуватимуть.

Також активність людей може зростати, коли вони зрозуміють, що війна наближається до них і вже триває на території Росії. З них також може вийти добра "протестна маса". Вони сформуються навколо "ядра" зі справді активних і свідомих громадян.

Коли весь світ дивиться на ці вибори, до них звернена увага через акцію протесту, то Путін вже програє. Російська громадська думка потрохи починає розгортатися,

– сказав Мурзагулов.

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Люди вийшли на акцію протесту попри те, що їх залякували, називали екстремістами, до багатьох підходили силовики та кудись забирали. Учасників могли затримати навіть за те, що на їхньому одязі був значок з прізвищем Навальний.

Олексій Навальний – російський опозиціонер, який відбував ув'язнення у тюрмі за полярним колом. Там у нього 16 лютого зупинилося серце. Колись саме він закликав росіян у день "виборів" вийти на акцію протесту.

"Очевидно, що акцію намагалися всіляко розігнати, але вона відбулася по всій країні. На дільниці прийшли сотні тисяч людей", – сказав Мурзагулов.

Опозиціонери пояснюють людям, що в Україні відбувається війна, а винен у ній Путін. Саме навколо таких громадян у майбутньому має формуватися протестний рух. Адже ще ніяка диктатура не протрималася так довго.

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