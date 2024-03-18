"Актив для будущего бунта": в чем главный результат акции россиян против Путина

Россияне, которые не поддерживают Владимира Путина, в день псевдоголосования вышли на акцию протеста "Полдень против Путина". Ее смысл заключался в том, чтобы в 12 часов 17 марта прийти на избирательный участок и проголосовать против российского диктатора.

Ожидалось, что в этой акции примет участие больше людей, но даже несмотря на это, она имела свое влияние. Такое мнение 24 Каналу выразил общественный деятель, писатель, публицист Ростислав Мурзагулов, отметив, что произошла активизация протеста.

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Что показала акция протеста

Люди увидели, что недовольных есть много, тогда как пропагандисты пытались создать картинку якобы к участкам образовались очереди и все хотят поддержать так называемого президента. На самом деле все это были бюджетники, которые и дали такую высокую явку.

Большинство, которое поддерживает Путина, – пассивное. Оно самостоятельно никуда не пойдет. С такой "поддержкой" Путин далеко не уедет. А люди, которые вышли на акцию протеста, это уже неплохой актив для будущего бунта и смены власти,

– отметил Ростислав Мурзагулов.

Важно, что они пришли на участки сознательно, понимая, что их заметят, запомнят и даже возможно будут преследовать.

Также активность людей может расти, когда они поймут, что война приближается к ним и уже идет на территории России. Из них также может получиться хорошая "протестная масса". Они сформируются вокруг "ядра" из действительно активных и сознательных граждан.

Когда весь мир смотрит на эти выборы, к ним обращено внимание через акцию протеста, то Путин уже проигрывает. Российское общественное мнение понемногу начинает разворачиваться,

– сказал Мурзагулов.

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Люди вышли на акцию протеста несмотря на то, что их запугивали, называли экстремистами, ко многим подходили силовики и куда-то забирали. Участников могли задержать даже за то, что на их одежде был значок с фамилией Навальный.

Алексей Навальный – российский оппозиционер, который отбывал заключение в тюрьме за полярным кругом. Там у него 16 февраля остановилось сердце. Когда-то именно он призвал россиян в день "выборов" выйти на акцию протеста.

"Очевидно, что акцию пытались всячески разогнать, но она состоялась по всей стране. На участки пришли сотни тысяч людей", – сказал Мурзагулов.

Оппозиционеры объясняют людям, что в Украине происходит война, а виноват в ней Путин. Именно вокруг таких граждан в будущем должно формироваться протестное движение. Ведь еще никакая диктатура не продержалась так долго.

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