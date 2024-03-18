В частности, Борис Надеждин пытался баллотироваться на "выборы" президента России, которые прошли с 15 по 17 марта 2024 года. "Оппозиционера" тогда так и не допустили к "президентской гонке".

К теме Без плана, но с мобилизацией и войной: для чего Путину нарисовали 87% на "выборах"

Борис Надеждин оказался фиктивным оппозиционером

Журналисты NV получили от информированного источника скриншоты с активной перепиской российского политика Бориса Надеждина с представителями ЦИК России. По словам хакеров, политик решает личные и политические вопросы, в частности, после отказа в регистрации в качестве кандидата в президенты.

Это, по мнению хакеров, свидетельствует о признаках "фиктивного кандидата в президенты",

– отметили журналисты.

Скриншоты переписки показывают, что Надеждин на выборах мэра Москвы 2022 года охарактеризовал свой политический подход как стремление "соблюдать границы допустимой оппозиционности".

Хакеры получили доступ к перепискам Надеждина с членами ЦИК России / Фото NV

Кроме того, можно увидеть, что "оппозиционер" имеет связи с тем "с кем нужно". Собеседник издания NV также отметил, что Борис Надеждин, который "еще несколько месяцев назад казался последней надеждой России на смену власти, оказался "Фунтом", то есть подставным лицом от действующей власти".

Надеждина не допустили на выборы президента России