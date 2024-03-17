5 сценаріїв для Росії після переобрання Путіна: опозиціонерка сказала, що може статися насправді

В Росії тривають так звані вибори президента Росії, проте їхній "переможець" вже всім відомий. Видання Politico взялося спрогнозувати 5 варіантів, за якими можуть розгорнутися політичні події в Росії за нового терміна президентства Владіміра Путіна.

Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова прокоментувала 24 Каналу імовірність кожного з 5 сценаріїв. Також вона спрогнозувала найімовірніший план щодо майбутнього правлінні Путіна.

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Сценарій № 1: розквіт демократії

Імовірність здійснення – 5 – 10%. Цей варіант спирається на можливий "розквіт демократії" в Росії. Як зазначають у виданні, антикомуністичні та антиколоніальні революції 1989 року в Східній Європі продемонстрували, що тоталітарні структури можуть базуватися на "сипучих пісках" та швидко розпадатися, коли їм протистоять демократичні рухи.

"Якщо ці демократичні рухи будуть спиратися на легіон "Свобода Росії" та РДК, а вони ще збільшаться нашими загальними зусиллями, тоді можлива імовірність здійснення цього сценарію до 35%", – наголосила російська опозиціонерка.

Сценарій №2: розпад Росії

Імовірність здійснення – 10 – 15%. За цим прогнозом Росія може розвалитися через війну в Україні, яка виснажує економіку країни. Внаслідок цього росіяни будуть масово виходити на протести проти влади. Це може призвести до анархії, територіальної фрагментації Росії та насильство.

Такий сценарій можливий, і його найбільше боїться Захід, адже анархія в країні, де є ядерна зброя, нікого не влаштовує. Водночас потрібно пояснювати усім, що навіть розпад Росії або її фрагментація на декілька країн можуть бути не хаотичними та не анархічними, а здійснені за певними правилами,

– зауважила Курносова.

Дуже важливо, на її думку, що перехідний період дозволив територіям, які забажають існувати окремо, розпочати самостійне життя. Для цього потрібен цивілізований розрив.

Сценарій №3: активізація націоналістів

Імовірність здійснення – 15 – 20%. Такий план ще рік назад вважався неймовірним, проте Євгеній Пригожин зумів організувати марш на Москву. Він не дійшов туди не через брак можливостей – навпаки шлях був відкритим. Наслідком заколоту Пригожина стало те, що він змусив Путіна виглядати царем без одягу.

Тому є вірогідним сценарій, що комусь з російських націоналістів вдасться дійти до Москви. Як зазначають у Politico, "полум'я націоналізму, яке розпалює Путін", навряд чи загасне найближчим часом.

Насправді російських націоналістів не так й багато, тому ця загроза є перебільшеною. Як раз війна, яку розв'язав Путін, використовується режимом для "утилізації" найбільш пасіонарних шарів російського суспільства. Через це найяскравіші націоналісти гинуть на цій війні,

– підкреслила вона.

Водночас націоналісти, які виступають проти війни, або переслідуються владою, або виїхали з Росії, або мовчать. Націоналісти є різні, наголосила політична аналітикиня, той самий Російський добровольчий корпус – це також націоналісти, і якщо вони дійдуть до Москви, це буде навіть дуже непогано.

Сценарій №4: технократичне перезавантаження

Імовірність здійснення – 20 – 25%. Економічні наслідки санкцій проти Росії та великі втрати у війні будуть даватися в знаки. Путіну найближче коло може запропонувати піти "на пенсію".

На сьогодні найближчого кола в оточенні Путіна немає через те, що немає єдності серед силовиків. Для того щоб такий сценарій став можливим, потрібно, щоб ФСБ, МВС, міністерство оборони об'єдналися і сказали Путіну, що йому прийшов час йти на "заслужений відпочинок". Проте зараз це має невеликий шанс на реалізацію,

– впевнена Курносова.

Сценарій №5: Путін залишиться при владі до 2023 року

Також за цим сценарієм до 2030 року в Росії може з'явитися новий уряд, який складатиметься з прозахідних технократичних еліт. Вони звинуватять Путіна у війні та її наслідках, а також пообіцяють повернення Росії до нормального життя. Не виключено, що новий уряд зможе звільнити деяких політичних в'язнів та навіть відмовитись від анексії східної України, але не Криму.

Імовірність здійснення – 40 – 50%. Після смерті Олексія Навального демократичний рух в Росії занепав. Російська економіка попри санкції все ж таки не зруйнувалась та тримається. Тому Путін має шанси правити ще шість років. Проте він стикнеться у ці роки з великою кількістю проблем через війну, спад економіки тощо.

"Це може бути короткостроковим сценарієм. 7 травня має відбутися інавгурація Путіна, а за пару місяців його можуть повалити. Якщо й говорити про найбільш імовірний сценарій, то він буде саме таким", – відзначила Ольга Курносова.

В Росії тривають так звані вибори президента: коротко