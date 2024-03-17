5 сценариев для России после переизбрания Путина: оппозиционерка сказала, что может произойти на самом деле

В России продолжаются так называемые выборы президента России, однако их "победитель" уже всем известен. Издание Politico взялось спрогнозировать 5 вариантов, по которым могут развернуться политические события в России при новом сроке президентства Владимира Путина.

Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова прокомментировала 24 Каналу вероятность каждого из 5 сценариев. Также она спрогнозировала наиболее вероятный план относительно будущего правления Путина.

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Сценарий № 1: расцвет демократии

Вероятность осуществления – 5 – 10%. Этот вариант опирается на возможный "расцвет демократии" в России. Как отмечают в издании, антикоммунистические и антиколониальные революции 1989 года в Восточной Европе продемонстрировали, что тоталитарные структуры могут базироваться на "сыпучих песках" и быстро распадаться, когда им противостоят демократические движения.

"Если эти демократические движения будут опираться на легион "Свобода России" и РДК, а они еще увеличатся нашими общими усилиями, тогда возможна вероятность осуществления этого сценария до 35%", – отметила российская оппозиционерка.

Сценарий №2: распад России

Вероятность осуществления – 10 – 15%. По этому прогнозу Россия может развалиться из-за войны в Украине, которая истощает экономику страны. Вследствие этого россияне будут массово выходить на протесты против власти. Это может привести к анархии, территориальной фрагментации России и насилию.

Такой сценарий возможен, и его больше всего боится Запад, ведь анархия в стране, где есть ядерное оружие, никого не устраивает. В то же время нужно объяснять всем, что даже распад России или ее фрагментация на несколько стран могут быть не хаотичными и не анархическими, а осуществлены по определенным правилам,

– отметила Курносова.

Очень важно, по ее мнению, чтобы переходный период позволил территориям, которые захотят существовать отдельно, начать самостоятельную жизнь. Для этого нужен цивилизованный разрыв.

Сценарий №3: активизация националистов

Вероятность осуществления – 15 – 20%. Такой план еще год назад считался невероятным, однако Евгений Пригожин сумел организовать марш на Москву. Он не дошел туда не из-за нехватки возможностей – наоборот путь был открытым. Следствием мятежа Пригожина стало то, что он заставил Путина выглядеть царем без одежды.

Поэтому вероятен сценарий, что кому-то из российских националистов удастся дойти до Москвы. Как отмечают в Politico, "пламя национализма, которое разжигает Путин", вряд ли погаснет в ближайшее время.

На самом деле российских националистов не так и много, поэтому эта угроза является преувеличенной. Как раз война, которую развязал Путин, используется режимом для "утилизации" наиболее пассионарных слоев российского общества. Из-за этого самые яркие националисты погибают на этой войне,

– подчеркнула она.

В то же время националисты, которые выступают против войны, или преследуются властями, или выехали из России, или молчат. Националисты есть разные, подчеркнула политический аналитик, тот же Русский добровольческий корпус – это также националисты, и если они дойдут до Москвы, это будет даже очень неплохо.

Сценарий №4: технократическая перезагрузка

Вероятность осуществления – 20 – 25%. Экономические последствия санкций против России и большие потери в войне будут сказываться. Путину ближайший круг может предложить уйти "на пенсию".

На сегодня ближайшего круга в окружении Путина нет из-за того, что нет единства среди силовиков. Для того чтобы такой сценарий стал возможным, нужно, чтобы ФСБ, МВД, министерство обороны объединились и сказали Путину, что ему пришло время уходить на "заслуженный отдых". Однако сейчас это имеет небольшой шанс на реализацию,

– уверена Курносова.

Сценарий №5: Путин останется у власти до 2023 года

Также по этому сценарию к 2030 году в России может появиться новое правительство, которое будет состоять из прозападных технократических элит. Они обвинят Путина в войне и ее последствиях, а также пообещают возвращение России к нормальной жизни. Не исключено, что новое правительство сможет освободить некоторых политических заключенных и даже отказаться от аннексии восточной Украины, но не Крыма.

Вероятность осуществления – 40 – 50%. После смерти Алексея Навального демократическое движение в России пришло в упадок. Российская экономика несмотря на санкции все же не разрушилась и держится. Поэтому Путин имеет шансы править еще шесть лет. Однако он столкнется в эти годы с большим количеством проблем из-за войны, спада экономики и много другого.

"Это может быть краткосрочным сценарием. 7 мая должна состояться инаугурация Путіна, а через пару месяцев его могут свергнуть. Если и говорить о наиболее вероятном сценарии, то он будет именно таким", – отметила Ольга Курносова.

В России продолжаются так называемые выборы президента: коротко