Путін може програти: як еліта планує забезпечити диктатору перемогу на виборах

У Росії готують систему, яка зробить Владіміра Путіна переможцем на виборах президента у 2024 році. Старі напрацьовані підходи більше можуть не працювати, адже проблем у Путіна чимало.

Російська верхівка намагається пропрацювати усі можливі варіанти, аби не допустити поразку Владіміра Путіна на виборах. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зауваживши, що цього разу зробити це складніше через низку факторів.

Дивіться також Воювати не можна зупинятися․ Як змінилися військові спроможності Росії з 24 лютого 2022 року

Чому Путіна можуть не обрати

Російський уряд тестує систему електронного голосування напередодні президентських виборів навесні наступного року. Як повідомили в Інституті вивчення війни, це, найімовірніше, сприятиме подальшій підтримці зусиль щодо маніпулятивного процесу голосування на користь Владіміра Путіна.

Здавалося б, що у Росії й до того, без нововведень, вдавалось провернути все так, аби президентом став саме Путін. Але цього разу ситуація дещо змінилась.

Путіну потрібні легітимні вибори, бо навіть для авторитарного керівництва важлива "щира" легітимність влади. Російське керівництво хоче виключити різні проблеми, які можуть виникнути,

– зазначив Тарас Загородній.

Зрештою, коли Путін переобирався востаннє, і Путін зараз – це різні люди. Хай там як, важливу роль відіграє вік диктатора. Навіть з цієї точки зору з'являється шанс для наступника. Однак не віком єдиним.

"Що пропонує Путін елітам: генерація хаосу, жодної картини майбутнього, жодної співпраці із Заходом, лише війна. Все ж рейд Пригожина не минув дарма, еліти пам'ятають, як Путін тікав з Москви, а це для них неприпустима поведінка. Путін продемонстрував слабкість", – наголосив політолог.

Та й сама смерть Євгенія Пригожина – це негласне "порушення правил", які існували у системі путінської влади. Адже Пригожину дали гарантії, що з ним нічого не трапиться.

Тарас Загородній про вибори в Росії і шанси Путіна: дивитись відео

Нюансів може бути багато

У Росії бояться, що громадяни бояться, що проголосувати на виборах можуть за будь-яку кандидатуру, лише б не за Владіміра Путіна. Це, звісно, стає ризиком для системи, у якій зав'язано чимало людей.

Захід активно грає проти Путіна. Зокрема, у ПАРЄ Путіна оголосили диктатором, але у випадку, якщо піде на перевибори. Літаки Україні мають надати також навесні. Захід створює точку напруження для російських еліт,

– зазначив Загородній.

Усе це зрештою дає розуміння, що наступні вибори у Росії можуть пройти зовсім не за планом. Тому запровадження електронною системи голосування – це свого роду перестрахування.

Зокрема, електронна система "гарно себе зарекомендувала" на попередніх виборах у держдуму. Тоді навіть опозиціонери в Москві, які там ще мали який – не який вплив, не пройшли. Тобто путінська еліта намагається прорахувати усі варіанти та закрити всі можливі "дірки".

"Питання залишається відкритим. Думаю, чутки щодо смерті Путіна теж не є випадковістю. Це додаткове зменшення довіри до Путіна. Тому що такі епізоди уже були в російській історії, коли "цар ненастоящий", – додав політолог.

Щобільше, російська верхівка хоче підібрати таких кандидатів, на тлі яких Владімір Путін виглядатиме цілком собі молодим та прогресивним політиком. Ризиків для сьогоднішньої системи є багато. Ситуація напружена.

Завершення "СВО" та чутки про смерть Путіна: що відбувається в Росії