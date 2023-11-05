Про це 24 Каналу розповіла політична аналітикиня Ольга Курносова, зауваживши, що з емоційним фоном в Росії все погано. Зараз, найімовірніше, депресивний стан серед тамтешнього населення перебуває на максимумі.

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Навіть в інші періоди сучасної Росії тамтешнє населення не перебувало в такому пригніченому стані. Вони зовсім невпевнені у завтрашньому дні.

Навіть коли були фінансові катаклізми, дефолт, то не було такої невпевненості, яка є зараз. Бо насправді для росіян початок повномасштабної війни – це був великий удар. Дехто розумів, до чого все йде ще з 2014 року. Але не хотіли думати про погане,

– вважає Курносова.

Зверніть увагу! Нещодавно російська аналітична служба "Левада-Центр" провела опитування серед росіян щодо ставлення до війни. 70% були б готові підтримати припинення бойових дій. Але, звісно ж, більшість не хоче повертати окуповані території нашій державі.

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Вони живуть всередині "держави-злочинця"

Як наголосила Курносова, Путін не має чого запропонувати росіянам. Немає ніякого образу позитивного майбутнього.

Вони живуть всередині "держави-злочинця". І тобою керують злочинці. Тут одного Газманова не вистачить, щоб переломити цей стан. У Путіна немає нічого, що він міг би запропонувати росіянам. Хоча б якийсь позитивний образ майбутнього,

– розповіла аналітикиня.

Ситуація в Росії: коротко