Про це 24 Каналу розповіла політична аналітикиня Ольга Курносова, зауваживши, що з емоційним фоном в Росії все погано. Зараз, найімовірніше, депресивний стан серед тамтешнього населення перебуває на максимумі.
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Навіть в інші періоди сучасної Росії тамтешнє населення не перебувало в такому пригніченому стані. Вони зовсім невпевнені у завтрашньому дні.
Навіть коли були фінансові катаклізми, дефолт, то не було такої невпевненості, яка є зараз. Бо насправді для росіян початок повномасштабної війни – це був великий удар. Дехто розумів, до чого все йде ще з 2014 року. Але не хотіли думати про погане,
– вважає Курносова.
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Вони живуть всередині "держави-злочинця"
Як наголосила Курносова, Путін не має чого запропонувати росіянам. Немає ніякого образу позитивного майбутнього.
Вони живуть всередині "держави-злочинця". І тобою керують злочинці. Тут одного Газманова не вистачить, щоб переломити цей стан. У Путіна немає нічого, що він міг би запропонувати росіянам. Хоча б якийсь позитивний образ майбутнього,
– розповіла аналітикиня.
Ситуація в Росії: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила понад 305 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 5284 ворожих танків, 9953 бойових броньованих машин, 7375 артилерійських систем тощо.
- Представники ISW наголошують, що Путін не має наміру розпочинати добросовісні мирні переговори з Україною. Він досі не відмовився від своїх планів.
- На одній із зустрічей, яка відбулася 3 листопада, Путін знову наговорив багато маячні. Він нахабно стверджував, що його окупанти "захищають моральні цінності, історію, культуру та мову".