Об этом 24 Каналу рассказала политическая аналитика Ольга Курносова, заметив, что с эмоциональным фоном в России все плохо. Сейчас, вероятнее всего, депрессивное состояние среди тамошнего населения находится на максимуме.
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Даже в другие периоды современной России тамошнее население не находилось в таком подавленном состоянии. Они совсем не уверены в завтрашнем дне.
Даже когда были финансовые катаклизмы, дефолт, то не было такой неуверенности, которая есть сейчас. Потому что для россиян начало полномасштабной войны – это был большой удар. Некоторые понимали, к чему все идет еще с 2014 года. Но не хотели думать о плохом,
– считает Курносова.
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Они живут внутри "государства-преступника"
Как подчеркнула Курносова, Путину нечего предложить россиянам. Нет никакого образа положительного будущего.
Они живут внутри "государства-преступника". И тобой управляют преступники. Тут одного Газманова не хватит, чтобы переломить это состояние. У Путина нет ничего, что он мог бы предложить россиянам. Хотя бы какой-то положительный образ будущего,
– рассказала аналитика.
Ситуация в России: коротко
- С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла более 305 тысяч личного состава. Также украинские военные уничтожили 5284 вражеских танков, 9953 боевых бронированных машин, 7375 артиллерийских систем.
- Представители ISW отмечают, что Путин не намерен начинать добросовестные мирные переговоры из Украины. Он до сих пор не отказался от своих планов.
- На одной из встреч, которая состоялась 3 ноября, Путин снова наговорил много бреда. Он нагло утверждал, что его оккупанты "защищают моральные ценности, историю, культуру и язык".