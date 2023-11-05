Об этом 24 Каналу рассказала политическая аналитика Ольга Курносова, заметив, что с эмоциональным фоном в России все плохо. Сейчас, вероятнее всего, депрессивное состояние среди тамошнего населения находится на максимуме.

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Даже в другие периоды современной России тамошнее население не находилось в таком подавленном состоянии. Они совсем не уверены в завтрашнем дне.

Даже когда были финансовые катаклизмы, дефолт, то не было такой неуверенности, которая есть сейчас. Потому что для россиян начало полномасштабной войны – это был большой удар. Некоторые понимали, к чему все идет еще с 2014 года. Но не хотели думать о плохом,

– считает Курносова.

Обратите внимание! Недавно российская аналитическая служба "Левада-Центр" провела опрос среди россиян по отношению к войне. 70% готовы были поддержать прекращение боевых действий. Но, конечно же, большинство не хочет возвращать оккупированные территории нашему государству.

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Они живут внутри "государства-преступника"

Как подчеркнула Курносова, Путину нечего предложить россиянам. Нет никакого образа положительного будущего.

Они живут внутри "государства-преступника". И тобой управляют преступники. Тут одного Газманова не хватит, чтобы переломить это состояние. У Путина нет ничего, что он мог бы предложить россиянам. Хотя бы какой-то положительный образ будущего,

– рассказала аналитика.

Ситуация в России: коротко