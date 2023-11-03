Що Путін сказав про війну

Доки російські окупанти скоюють геноцид українців, диктатор заявив, що загарбники начебто "захищають" свої моральні цінності, культуру, історію та мову. Варто зауважити, що моральних цінностей в окупантів не було, нема й не буде. До слова, як і культури. Тим часом історію росіяни активно намагаються вкрасти. Зокрема, в України.

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Не обійшлося й без згадок про так звану "Новоросію". Варто зауважити, що існує вона тільки у запаленому мозку диктатора. Далі Путін зауважив, що ті, хто бажав поразки Росії на полі бою, "співають по-іншому". Можливо, диктатору забули доповісти про колосальні втрати країни-терористки. Станом на 3 листопада "пакезитувати" вдалося вже 303 270 окупантів.

Марення про російську імперію й таліби

Далі Путін продемонстрував, що геть не знає історії, й заявив, "не було жодної України у складі російської імперії". На жаль, поруч з диктатором нема нікого ерудованого, хто зміг би підказати: перша згадка про Україну датується XI століттям. На той час там, де зараз Москва, було велике болото.

Згодом Путін вирішив, що час згадати про талібів. За його версією, Україна начебто продає зброю Талібану. Не варто пояснювати, що це фейк. А терористи "Талібану" – бажані гості у Москві.

Абсурд про "зміну еліт"

Не міг Путін не згадати й своєї улюбленої байки про "зміну еліт" в Україні. Її начебто замислили у США.

Росія окупувала Крим, щоб начебто захистити людей від "нацистських мр*зей". Варто зауважити, що у 2014 році вони туди власне й прийшли з ганчіркою-триколором.

Зафіналив Путін своєю улюбленою піснею про "у нас нє било вибора". "Вибор" був. Не було виборів. Чесних. У Росії.