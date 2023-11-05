Путин может проиграть: как элита планирует обеспечить диктатору победу на выборах

В России готовят систему, которая сделает Владимира Путина победителем на выборах президента в 2024 году. Старые наработанные подходы больше не могут работать, ведь проблем у Путина немало.

Российская верхушка пытается проработать все возможные варианты, чтобы не допустить поражение Владимира Путина на выборах. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, заметив, что на этот раз сделать это сложнее из-за ряда факторов.

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Почему Путина могут не выбрать

Российское правительство тестирует систему электронного голосования в преддверии президентских выборов весной следующего года. Как сообщили в Институте изучения войны, это, скорее всего, будет способствовать дальнейшей поддержке усилий по манипуляционному процессу голосования в пользу Владимира Путина.

Казалось бы, что в России и до того, без новшеств, удавалось провернуть все так, чтобы президентом стал именно Путин. Но на этот раз ситуация несколько изменилась.

Путину нужны легитимные выборы, потому что даже для авторитарного руководства важна "искренняя" легитимность власти. Российское руководство хочет исключить разные проблемы, которые могут возникнуть,

– отметил Тарас Загородний.

В конце концов, когда Путин переизбирался в последний раз, и Путин сейчас – это разные люди. Как бы там ни было, важную роль играет возраст диктатора. Даже с этой точки зрения появляется шанс для преемника. Однако не единственным возрастом.

"Что предлагает Путин элитам: генерация хаоса, никакой картины будущего, никакого сотрудничества с Западом, только война. Все же рейд Пригожина не прошел даром, элиты помнят, как Путин убегал из Москвы, а это для них недопустимое поведение. Путин продемонстрировал слабость", – подчеркнул политолог.

Да и сама смерть Евгения Пригожина – это негласное "нарушение правил", существовавших в системе путинской власти. Ведь Пригожину дали гарантии, что с ним ничего не случится.

Тарас Загородний о выборах в России и шансах Путина: смотреть видео

Нюансов может быть много

В России боятся, что граждане боятся, что проголосовать на выборах могут за любую кандидатуру, только не за Владимира Путина. Это, конечно, становится риском для системы, в которой завязаны многие люди.

Запад активно играет против Путина. В частности, в ПАСЕ Путина объявили диктатором, но если пойдет на перевыборы. Самолеты Украине должны предоставить весной. Запад создает точку напряжения для российских элит,

– отметил Загородний.

Все это в конечном счете дает понимание, что следующие выборы в России могут пройти совсем не по плану. Поэтому введение электронной системы голосования – это своего рода перестрахование.

В частности, электронная система "хорошо себя зарекомендовала" на предыдущих выборах в госдуму. Тогда даже оппозиционеры в Москве, которые там еще имели какое – не влияние, не прошли. То есть путинская элита пытается просчитать все варианты и закрыть все возможные "дыры".

"Вопрос остается открытым. Думаю, слухи о смерти Путина тоже не случайно. Это дополнительное уменьшение доверия к Путину. Потому что такие эпизоды уже были в российской истории, когда "царь ненастоящий", – добавил политолог.

Более того, российская верхушка хочет подобрать таких кандидатов, на фоне которых Владимир Путин будет выглядеть вполне молодым и прогрессивным политиком. Рисков для сегодняшней системы много. Ситуация напряженная.

Завершение "СВО" и слухи о смерти Путина: что происходит в России