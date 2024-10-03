Не все так просто: які результати виборів у США влаштують Україну

5 листопада разом з виборами президента США відбудуться також вибори до Конгресу. Україні потрібно уважно за цим стежити, адже від результатів залежатиме подальша військова допомога для нашої держави.

Про це 24 Каналу розповів директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, прокоментувавши майбутні вибори у США. Не всі прогнози тут є позитивними для України.

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Чи буде надалі військова допомога для України

Як наголосив Епштейн, станом на сьогодні трампізм не збігається з інтересами України. І перемога Дональда Трампа на виборах може бути загрозою для нашої держави. Але можливі абсолютно різні комбінації. Деякі з них будуть тривожними для України, інші – позитивними.

Один із найкращих варіантів – перемога Камали Гарріс на виборах президента. Також потрібно було б, аби демократи мали більшість в Палаті представників. А більшість республіканців в Сенаті не мала б стати проблемою. Вони підтримують нашу державу у боротьбі проти Росії.

Я думаю, що так і станеться. Тоді ситуація для України буде більш позитивна. Важливо, що Гарріс покращує свою позицію. Нещодавно її радник Філ Гордон виступив на підтримку ідеї, що зараз в Україні йде війна між свободою та авторитаризмом. Є надія, що, якщо буде Гарріс, то допомога стане більшою та серйознішою,

– сказав Епштейн.

Зверніть увагу! Дональд Трамп неодноразово говорив, що війна в Україні швидко закінчиться, якщо його оберуть президентом США. Є побоювання, що він може змусити нашу державу до несправедливого та невигідного "миру" з Росією.

У вересні кандидат у віцепрезиденти США від Дональда Трампа Джей Ді Венс припустив, яким може бути "мирне врегулювання" війни в Україні. Він вважає, що війну заморозять на теперішній лінії фронту. Україна збереже суверенітет, але частина території буде окупованою. Також від нашої держави вимагатимуть нейтралітет та відмову від вступу в НАТО.

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс відкидає ідею нейтралітету та здачі територій Росії. Вона вважає це капітуляцією, а не миром.