Водночас вони обоє зійшлися на думці, що підтримка союзників є важливою та необхідною. Про що говорили кандидати у віцепрезиденти США, передає 24 Канал.

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Які заяви зробив Тім Волз на теледебатах

Тім Волз у своїй промові розкритикував Трампа та республіканців.

Світ побачив на дебатах кілька тижнів тому: майже 80-річний Дональд Трамп, який лише й говорить про розміри натовпу – це не те, що нам потрібно зараз. Та річ не тільки в цьому. Ті, хто був найближче до Трампа, розуміють, наскільки він небезпечний, коли світ перебуває в такій небезпеці,

– сказав Волз.

Також кандидат у віцепрезиденти від демократів пригадав, що голова попередньої адміністрації Білого дому Джон Келлі відгукувався про Дональда Трампа як найбільш недосконалу людину, яку його доводилося коли-небудь зустрічати. А також про те, що обидва керівники Міноборони часів Трампа та його радники з нацбезпеки попереджали, що він не повинен навіть наближатися до Білого дому.

Тім Волз також нагадав заяву самого Венса, який колись казав, що Трамп непридатний для найвищої посади країни. Цим самим він підкреслив здатність команди Гарріс захистити США та їхніх союзників.

"З боку віцепрезидентки Гарріс ми побачили стабільне лідерство. Ми спостерігаємо стабільність, здатну залучити коаліції, об’єднати їх, розуміючи, що наші союзники важливі" – сказав Волз.

Що сказав на теледебатах Джей Ді Венс

Джей Ді Венс у своїй промові сказав, що свого часу Дональд Трамп як президент забезпечив стабільність у світі, "зробивши це шляхом встановлення ефективного стримування".

Республіканець Венс також звинуватив команду Байдена та Гарріс у тому, що вона сприяла надходженню грошей в Іран, який нині їх використовує для купівлі та виробництва зброї.

У своєму виступі Венс заявив, що Ізраїль має право на відповідь Ірану.

Це залежить від Ізраїлю, що їм робити, щоб зберегти свою країну в безпеці. І ми повинні підтримувати наших союзників, де б вони не були, коли вони борються з поганцями,

– сказав кандидат-республіканець.