Не все так просто: какие результаты выборов в США устроят Украину

5 ноября вместе с выборами президента США состоятся также выборы в Конгресс. Украине нужно внимательно за этим следить, ведь от результатов будет зависеть дальнейшая военная помощь для нашего государства.

Об этом 24 Каналу рассказал директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, прокомментировав предстоящие выборы в США. Не все прогнозы являются положительными для Украины.

К теме "Путину придется пойти на переговоры": кто и какие сигналы посылает России относительно завершения войны

Будет ли в дальнейшем военная помощь для Украины

Как отметил Эпштейн, по состоянию на сегодня трампизм не совпадает с интересами Украины. И победа Дональда Трампа на выборах может быть угрозой для нашего государства. Но возможны совершенно разные комбинации. Некоторые из них будут тревожными для Украины, другие – положительными.

Один из лучших вариантов – победа Камалы Харрис на выборах президента. Также нужно было бы, чтобы демократы имели большинство в Палате представителей. А большинство республиканцев в Сенате не должно было бы стать проблемой. Они поддерживают наше государство в борьбе против России.

Я думаю, что так и произойдет. Тогда ситуация для Украины будет более положительная. Важно, что Харрис улучшает свою позицию. Недавно ее советник Фил Гордон выступил в поддержку идеи, что сейчас в Украине идет война между свободой и авторитаризмом. Есть надежда, что, если будет Харрис, то помощь станет больше и серьезнее,

– сказал Эпштейн.

Обратите внимание! Дональд Трамп неоднократно говорил, что война в Украине быстро закончится, если его изберут президентом США. Есть опасения, что он может заставить наше государство к несправедливому и невыгодному "миру" с Россией.

В сентябре кандидат в вице-президенты США от Дональда Трампа Джей Ди Вэнс предположил, каким может быть "мирное урегулирование" войны в Украине. Он считает, что войну заморозят на теперешней линии фронта. Украина сохранит суверенитет, но часть территории будет оккупированной. Также от нашего государства потребуют нейтралитет и отказ от вступления в НАТО.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис отвергает идею нейтралитета и сдачи территорий России. Она считает это капитуляцией, а не миром.