Про це 24 Каналу розповів директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, прокоментувавши майбутні вибори у США. Не всі прогнози тут є позитивними для України.

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Чи буде надалі військова допомога для України

Як наголосив Епштейн, станом на сьогодні трампізм не збігається з інтересами України. І перемога Дональда Трампа на виборах може бути загрозою для нашої держави. Але можливі абсолютно різні комбінації. Деякі з них будуть тривожними для України, інші – позитивними.

Один із найкращих варіантів – перемога Камали Гарріс на виборах президента. Також потрібно було б, аби демократи мали більшість в Палаті представників. А більшість республіканців в Сенаті не мала б стати проблемою. Вони підтримують нашу державу у боротьбі проти Росії.

Я думаю, що так і станеться. Тоді ситуація для України буде більш позитивна. Важливо, що Гарріс покращує свою позицію. Нещодавно її радник Філ Гордон виступив на підтримку ідеї, що зараз в Україні йде війна між свободою та авторитаризмом. Є надія, що, якщо буде Гарріс, то допомога стане більшою та серйознішою,

– сказав Епштейн.

Зверніть увагу! Дональд Трамп неодноразово говорив, що війна в Україні швидко закінчиться, якщо його оберуть президентом США. Є побоювання, що він може змусити нашу державу до несправедливого та невигідного "миру" з Росією.

У вересні кандидат у віцепрезиденти США від Дональда Трампа Джей Ді Венс припустив, яким може бути "мирне врегулювання" війни в Україні. Він вважає, що війну заморозять на теперішній лінії фронту. Україна збереже суверенітет, але частина території буде окупованою. Також від нашої держави вимагатимуть нейтралітет та відмову від вступу в НАТО.

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс відкидає ідею нейтралітету та здачі територій Росії. Вона вважає це капітуляцією, а не миром.