Об этом 24 Каналу рассказал директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, прокомментировав предстоящие выборы в США. Не все прогнозы являются положительными для Украины.

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Будет ли в дальнейшем военная помощь для Украины

Как отметил Эпштейн, по состоянию на сегодня трампизм не совпадает с интересами Украины. И победа Дональда Трампа на выборах может быть угрозой для нашего государства. Но возможны совершенно разные комбинации. Некоторые из них будут тревожными для Украины, другие – положительными.

Один из лучших вариантов – победа Камалы Харрис на выборах президента. Также нужно было бы, чтобы демократы имели большинство в Палате представителей. А большинство республиканцев в Сенате не должно было бы стать проблемой. Они поддерживают наше государство в борьбе против России.

Я думаю, что так и произойдет. Тогда ситуация для Украины будет более положительная. Важно, что Харрис улучшает свою позицию. Недавно ее советник Фил Гордон выступил в поддержку идеи, что сейчас в Украине идет война между свободой и авторитаризмом. Есть надежда, что, если будет Харрис, то помощь станет больше и серьезнее,

– сказал Эпштейн.

Обратите внимание! Дональд Трамп неоднократно говорил, что война в Украине быстро закончится, если его изберут президентом США. Есть опасения, что он может заставить наше государство к несправедливому и невыгодному "миру" с Россией.

В сентябре кандидат в вице-президенты США от Дональда Трампа Джей Ди Вэнс предположил, каким может быть "мирное урегулирование" войны в Украине. Он считает, что войну заморозят на теперешней линии фронта. Украина сохранит суверенитет, но часть территории будет оккупированной. Также от нашего государства потребуют нейтралитет и отказ от вступления в НАТО.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис отвергает идею нейтралитета и сдачи территорий России. Она считает это капитуляцией, а не миром.