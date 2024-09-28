Допис Трамп виклав у власній соцмережі. Слід сказати, що Truth Social, так само, як і соцмережу Х, він і його прихильники використовують для поширення пропаганди, чуток і фейків. Саме там трампісти викладали дописи про те, що "мігранти їдять котів". І щедро супроводжували їх фото, згенерованими штучним інтелектом.

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Трамп припустив, коли почнеться третя світова

Тільки що провів чудову зустріч з президентом Зеленським. Якщо мене обрати президентом, війна з Росією та Україною швидко закінчиться. Якщо ні, ця війна ніколи не закінчиться і переросте в ТРЕТЮ СВІТОВУ. Товаришка Гарріс НІКОЛИ НЕ ЗМОЖЕ ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ, і не закінчила. Нічого не зміниться, крім того, що СМЕРТЬ І РУЙНУВАННЯ ТІЛЬКИ ПОСИЛЯТЬСЯ!

– написав претендент на найвищу посаду США.

Подібні заяви він не робить не вперше. І все для того, щоб перемогти на виборах.

Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа

Український президент наголосив: говорили майже годину, щоб Америка безпосередньо почула Україну. Також він запросив Трампа в Україну.

Мільярдер відповів ствердно, мовляв, тут прекрасна погода і загалом країна чудова, тому неодмінно приїде. Щодо війни, він не був таким конкретним.

"Ми обидва хочемо, щоб це закінчилося, і ми обидва хочемо, щоб була укладена справедлива угода. Вона має бути справедливою. І я думаю, що це станеться в потрібний час", – сказав він.