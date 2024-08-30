Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус, прокоментувавши заяву Трампа про Третю світову війну на одному з мітингів. Так політик відреагував на операцію ЗСУ в Курській області.

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Трамп сам у це не вірить

Як наголосив Юнус, Трамп прекрасно розуміє, що жодної Третьої світової не буде. Він спеціально говорить одіозні речі на тлі виборів у США.

Дональд Трамп чудово сам про це прекрасно знає. Він просто згущує фарби. А люди на це реагують. Він говорить це для власної передвиборчої кампанії у США,

– сказав Юнус.

Навряд чи ця заява взагалі була спрямована на Європу, Україну, Росію тощо. Трамп зараз повністю сконцентрований на виборах. Йому важливо перемогти. Тому ще буде багато одіозних та специфічних заяв з його боку.

Зверніть увагу! Видання Bloomberg опублікувало результати нового опитування. Гарріс змогла зберегти імпульс, який вона здобула на початку передвиборчої кампанії.