Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус, прокомментировав заявление Трампа о Третьей мировой войне на одном из митингов. Так политик отреагировал на операцию ВСУ в Курской области.

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Трамп сам в это не верит

Как отметил Юнус, Трамп прекрасно понимает, что никакой Третьей мировой не будет. Он специально говорит одиозные вещи на фоне выборов в США.

Дональд Трамп прекрасно сам об этом прекрасно знает. Он просто сгущает краски. А люди на это реагируют. Он говорит это для собственной предвыборной кампании в США,

– сказал Юнус.

Вряд ли это заявление вообще было направлено на Европу, Украину, Россию и т.п. Трамп сейчас полностью сконцентрирован на выборах. Ему важно победить. Поэтому еще будет много одиозных и специфических заявлений с его стороны.

Обратите внимание! Издание Bloomberg опубликовало результаты нового опроса. Харрис смогла сохранить импульс, который она получила в начале предвыборной кампании.