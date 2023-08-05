Питання не в тому, хто виграє вибори у США: що важливо для України у відносинах із Вашингтоном

У Сполучених Штатах Америки у 2024 році відбудуться президентські вибори. Ймовірно, від Республіканської партії балотуватиметься експрезидент Америки Дональд Трамп.

Республіканець вестиме агресивну виборчу кампанію з використанням чорного піару, де він має непоганий досвід. Про це 24 Каналу розповів політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ Олександр Антонюк.

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"Я б не легковажив, особливо щодо тих наративів, які він озвучуватиме. Тут же питання не в тому, хто виграє вибори, а в тому, чи вдасться Україні зберегти двопартійну підтримку", – мовив Антонюк.

Ключове завдання України

Україна однозначно повинна посилювати співпрацю і комунікацію як з демократами, так і з республіканцями. Виборча кампанія у США буде гаряча, а тема України – однією з ключових на цих виборах. На порозі у будь-якому випадку стоять гарантії безпеки України й підтримка.

До того ж наступного року саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні. Дуже хотілося, щоб до цього часу Україна отримала запрошення, хоча б формально, аби нам надали гарантії безпеки, які отримують країни, що вступають у перехідний період до членства у НАТО.

"Оце ключове завдання. А вже після цього хто виграє президентські вибори у США для нас буде другорядним", – зазначив політичний консультант.

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Як зберегти двопартійну підтримку

Щодо збереження двопартійної підтримки України особливих рецептів бути не може, адже під час виборчої кампанії наша держава не зможе ставати на чийсь бік. Однак ми повинні говорити про загрози глобальному світу і демонструвати американському виборцю, чому їм вигідно підтримувати Україну. Для цього Україна має достатньо інструментів – офіційні інституції й громадянське суспільство, зокрема діаспора.

У такий спосіб нав'язувати порядок денний, на який кандидати у президенти повинні будуть давати відповіді, навіть якщо це будуть провокативні речі,

– наголосив Антонюк.

До речі, велика частина української діаспори є прихильниками республіканської партії. Ба більше, чимала частина входить у середовище протрампівського крила.

"Я не бачу великої трагедії незалежно від результатів виборів у США. Просто акцентую, що нам треба бути міцним горішком й не забувати, що ми незалежно від прізвища президента є стратегічним партнером для США", – додав політичний консультант.

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