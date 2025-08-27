Дрон-камікадзе впав у Чернігові та спричинив вибух. Наслідки та пошкодження ще встановлюють.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. У межах Чернігова впав та вибухнув російський дрон.

Що відомо про вибух у Чернігові?

Уточнено, що внаслідок удару дрона виникла пожежа на одному з підприємств міста. Наразі уточнюється інформація про можливі пошкодження та постраждалих.

Правоохоронці та рятувальні служби вже виїхали на місце події, щоб оцінити наслідки вибуху та ліквідувати загоряння. Міська адміністрація закликає жителів залишатися уважними та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Згодом, за інформацією Дмитра Брижинського, зафіксовано ще один вибух на попередній локації.