На Харківщині чоловік приніс додому частину ракети: загинув він, вагітна дружина і 4-річна дочка

У селі Федорівка, що в Харківській області, 29 жовтня від вибуху ракети загинула родина. Трагічний випадок стався внаслідок того, що чоловік приніс додому уламки ракети С-300.

Про те, що на подвір'ї у селі Федорівка, що в Лозівському районі, стався вибух, повідомлялося ще 29 жовтня. Спершу міський голова Лозової Сергій Зеленський інформував про загибель жінки.

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Чоловік знайшов у полі нерозірваний шматок ракети С-300

31 жовтня з'явилася інформація, що кількість загиблих збільшилася до трьох людей. Загинула родина Калугіних, яка жила на краю села.

Повідомляється, що внаслідок вибуху загинув 47-річний Олександр, його 35-річна вагітна дружина Юлія та 4-річна донька Варвара.

За інформацією поліції, чоловік знайшов у полі нерозірваний шматок ракети С-300, забрав додому і намагався розібрати.

Десь перед обідом як гахнуло на краю села, ніхто нічого не зрозумів, туди ж не проїдеш, там грязюка, ніхто туди й не потикався. Жінку посікло осколками, вона кров'ю стекла, а чоловіка і дитину закинуло на город, в капусту,

– повідомив моторошні деталі односелець Богдан.

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На території Харківської області, яку ЗСУ звільнили від окупантів, триває розмінування. Російські військові залишили після себе багато мін, гранат і так званих "пелюстків" – невеликих мін, які дуже важко знайти.

У самому Харкові з'явився тимчасовий майданчик зберігання безпечних решток від вибухонебезпечних предметів, якими Росія здійснювала обстріл міста. На майданчику понад 5 тисяч решток від "Граду", "Урагану", "Смерча" й "Торнадо-С".

Додамо, що 31 жовтня росіяни атакували Харківський та Чугуївський райони області. Ймовірно, ворог застосував ракети С-300, випущені з Бєлгородської області. Крім того, 2 прильоти було зафіксовано у Харкові.

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