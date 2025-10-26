Вибухи прогріміли в Кривому Розі та Павлограді: Росія атакує КАБами та ракетами

Зранку в неділю, 26 жовтня, російська армія запустила керовані авіабомби на Кривий Ріг. У місті пролунав гучний вибух. Також гучні звуки чули в Павлограді, куди окупанти попередньо запустили ракету.

Що відомо про вибух у Кривому Розі та Павлограді?

Інформація про вибух у місті з'явилася об 11:41. Повітряні Сили попереджали про небезпеку через ворожий КАБ.

Лише чотири хвилини минули від моменту попередження – і в Кривому Розі пролунав вибух. Після нього в небо піднявся густий стовп диму. Наразі про наслідки атаки офіційно не повідомлялося.

Моніторингові канали повідомили, що майже одночасно гучно було в межах Павлограда та Кривого Рогу. Росіяни застосували попередньо дві планерувальні авіаційні бомби (УМПБ-5/"Гром-Е") та балістичну ракету "Іскандер-М". Про небезпеку застосування балістики стало відомо об 11:34.

Коли востаннє окупанти атакували Дніпропетровщину?