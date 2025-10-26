Вибухи прогріміли в Кривому Розі та Павлограді: Росія атакує КАБами та ракетами
- Російська армія атакувала Кривий Ріг та Павлоград, застосовуючи авіабомби та ракету "Іскандер-М".
- Попередження про небезпеку було оприлюднено за чотири хвилини до вибуху в Кривому Розі, після чого в небо піднявся стовп диму.
Зранку в неділю, 26 жовтня, російська армія запустила керовані авіабомби на Кривий Ріг. У місті пролунав гучний вибух. Також гучні звуки чули в Павлограді, куди окупанти попередньо запустили ракету.
Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг".
Що відомо про вибух у Кривому Розі та Павлограді?
Інформація про вибух у місті з'явилася об 11:41. Повітряні Сили попереджали про небезпеку через ворожий КАБ.
Лише чотири хвилини минули від моменту попередження – і в Кривому Розі пролунав вибух. Після нього в небо піднявся густий стовп диму. Наразі про наслідки атаки офіційно не повідомлялося.
Моніторингові канали повідомили, що майже одночасно гучно було в межах Павлограда та Кривого Рогу. Росіяни застосували попередньо дві планерувальні авіаційні бомби (УМПБ-5/"Гром-Е") та балістичну ракету "Іскандер-М". Про небезпеку застосування балістики стало відомо об 11:34.
Коли востаннє окупанти атакували Дніпропетровщину?
Напередодні росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. У цей момент під землею були 500 гірників. Усіх їх безпечно вивели на поверхню, постраждалих серед них немає. Це була вже сьома масштабна атака на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.
Російські авіабомби днями вперше атакували Кам'янське, що розташоване за 150 кілометрів від фронту. Тоді як Кривий Ріг знаходиться ще ближче до лінії зіткнення – за 98 кілометрів.
17 жовтня Кривий Ріг опинився під ударом ворожих ударних БпЛА. Атака була масована, адже на місто рухалися десятки дронів. Унаслідок тієї атаки була пошкоджена енергетична інфраструктура та була пожежа на території промислового підприємства.