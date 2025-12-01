1 грудня, 19:20
Вибух прогримів у Миколаєві: Росія атакує "Шахедами"
Увечері 1 грудня російські військові укотре здійснили атаку на Україну. Звук вибуху пролунав у Миколаєві.
Про це пише 24 Канал із посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.
Чому в Миколаєві пролунав вибух?
У Миколаєві пролунав вибух під час російської атаки дронів увечері в понеділок, 1 грудня. Повітряну тривогу в регіоні оголосили близько 18:54.
Повітряні сили ЗСУ розповіли про БпЛА на Миколаївщині в західному напрямку та ворожий дрон на околицях Миколаєва о 19:32.