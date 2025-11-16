Вибух прогримів в Одесі: безпілотники атакують місто
- Увечері 16 листопада в Одесі пролунав вибух через атаку російських дронів під час повітряної тривоги.
- Дрони курсували з акваторії Чорного моря та атакували Одещину і Миколаївщину.
Увечері 16 листопада в Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Російські окупанти атакували місто ударними дронами.
Що відомо про вибухи в Одесі?
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про повітряну тривогу в регіоні о 17:43. Невдовзі обласний центр атакували дрони.
БпЛА курсом на Одещину/Миколаївщину з акваторії Чорного моря,
– розповіли в Повітряних силах ЗСУ.
Місцевий телеграм-канал "Думська" повідомив про вибух в Одесі о 19:29. У цей час місто атакували дрони ворога. О 19:59 стало відомо про відбій повітряної тривоги в Одеській області.
Водночас російські загарбники атакували Суми.
Які регіони України атакував ворог?
Нагадаємо, що уночі 16 листопада вибухи лунали в Харкові під час атаки дронів. Повітряні сили писали про рух безпілотників через область.
Водночас під атакою були Суми. Тривогу у Сумському районі оголосили о 01:10 16 листопада. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.
У ніч проти 15 листопада гучно було в Одесі та Дніпрі. Повітряні сили повідомляли про ворожі БпЛА з акваторії Чорного моря.