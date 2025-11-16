Вибух прогримів в Одесі: безпілотники атакують місто

Увечері 16 листопада в Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Російські окупанти атакували місто ударними дронами.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Одесі?

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про повітряну тривогу в регіоні о 17:43. Невдовзі обласний центр атакували дрони.

БпЛА курсом на Одещину/Миколаївщину з акваторії Чорного моря,

– розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

Місцевий телеграм-канал "Думська" повідомив про вибух в Одесі о 19:29. У цей час місто атакували дрони ворога. О 19:59 стало відомо про відбій повітряної тривоги в Одеській області.

Водночас російські загарбники атакували Суми.

Які регіони України атакував ворог?