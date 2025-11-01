Вибух пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині: місто під комбінованим ударом

У Павлограді на Дніпропетровщині чули вибухи. Місто під комбінованою атакою ворога.

Зокрема Росія могла запустити по місту балістичні ракети. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне і Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про вибухи у Павлограді?

У Павлограді Дніпропетровської області чули вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.

Монітори пишуть про комбіновану атаку на місто із застосуванням ударних БпЛА і балістичних ракет. Зокрема Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення швидкісної цілі у напрямку Дніпра. Вже о 17:16 там повідомили про наближення БпЛА на Павлоград зі сходу.

Моніторингові телеграм-канали пишуть про застосування балістичної ракети "Іскандер-М".

Які були останні обстріли України?