Вибух пролунав у Сумах
- У Сумах вранці 31 жовтня був чутний вибух, згодом з'явилося попередження про КАБи.
- Влада поки не повідомила про причини та наслідки атаки.
Росія продовжує терор обстрілами. У Сумах вранці 31 жовтня було чути вибух.
Що відомо про вибух у Сумах?
Повітряну тривогу на Сумщині оголосили о 7:39.
Про вибухи місцеві ЗМІ повідомили за годину – о 8:37.
КАБи на Сумщину!
– написали у Повітряних силах за кілька хвилин після цього, о 8:44.
Наразі офіційно влада не повідомляла про причини та можливі наслідки атаки.
Вночі Росія атакувала Сумщину
У ніч на 31 жовтня росіяни атакували Суми, влучивши в житлові будинки. Постраждали 15 осіб, зокрема 4 дитини. Унаслідок атаки загорілися кілька квартир, пошкоджені господарські будівлі та АЗС.
Також цієї ночі у Сумах Росія масовано атакувала пасажирське депо "Шахедами". Пошкоджено та знищено господарські приміщення, а також рухомий склад. Попри атаку, пасажири відправилися вчасно.