На Бєлгородщині розгромлена ТЕС: експерт припустив, чим могла ударити Україна
- У Бєлгороді 5 жовтня сталося влучання в електропідстанцію "Луч", що спричинило блекаут у місті.
- Україна нарощує виробництво ракет "Фламінго", які можуть використовуватися для атак на російські об'єкти.
У російському Бєлгороді 5 жовтня повідомили про ракетну небезпеку і згодом відбулось влучання в електропідстанцію "Луч", яка загорілася. Це призвело до блекауту в місті. Проте наразі невідомо, якою зброєю відбулось ураження.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу, припустив, чи могла Україна завдати удару по Бєлгороду ракетою "Фламінго". Він пояснив, яку тактику використовує Київ під час атак по території Росії.
До теми У Бєлгороді після вибухів був блекаут: без електрики в області лишалось близько 40 тисяч жителів
Як Україна збільшує виробництва ракет "Фламінго"?
Жмайло наголосив, що Україна могла вдарити по Бєлгороду ракетою власного виробництва "Фламінго", тому що на території Бєлгородщини була оголошена саме ракетна небезпека.
Україна нарощує виробництво ракет "Фламінго". Якщо раніше за добу виготовлялася одна одиниця, то зараз – приблизно дві, і кількість наближається до трьох ракет.
Це вдається, тому що Україна диверсифікувала виробництво складових цієї зброї. Зокрема, тверде паливо виготовляється на території Данії, електроніка частково – або на потужностях європейських партнерів, або Укроборонпрому, які були релоковані за кордон. Тому і маємо результативні прильоти,
– пояснив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.
Проте є дуже важливий нюанс. Україна ніколи самостійно точково не запускає ці ракети. З 2022 року випробовуємо тактику перевантаження російської системи ППО. Коли летять дрони-обманки, серед них – далекобійні дрони. І коли ППО перевантажена, тоді, за його словами, додаються точкові ракетні удари.
Він нагадав, що "Фламінго" – це потужна ракета, яка може летіти на відстань 3000 кілометрів і нести тонну вибухівки. Однак все ж таки це – крилата ракета, яку росіяни можуть збити. Тому що вони мають ще радянські комплекси, які є і у нас, С-300, С-400, С-500, "Бук".
Підприємство "Луч" є великим енергетичним хабом для російських військових об'єктів. Проте оскільки воно живить ще цивільних мешканців Бєлгородщини, то росіяни, відповідно, страждають, тому що так само є відповідальними за війну,
– відзначив Дмитро Жмайло.
Це вже не перший прильот по Бєлгороду. Внаслідок попереднього у місті перестали працювати світлофори.
Тому Україна, на його думку, намагається використовувати власні важелі тиску і власну зброю для атак на нафтопереробний сектор і на енергетику Росії. Тоді як західну зброю, яка є точнішою і яку важче збити, намагаємося концентрувати на військових об'єктах.
Удари по Бєлгородщині: які наслідки?
- У Бєлгороді ввечері 5 жовтня пролунали вибухи. Внаслідок удару, в місті зникло постачання електроенергії та води. Пізніше стало відомо про пожежу на електропідстанції "Луч".
- Місцева влада повідомила про пошкодження енергетики "внаслідок українських атак". Близько 40 тисяч жителів Бєлгородської області залишилися без електрики. Також через обстріл є значні пошкодження електропостачання в 7 муніципальних утвореннях.
- Раніше, 28 вересня, у Бєлгороді також стався блекаут через ураження в районі підстанції ТЕЦ. Російська влада повідомляла про удар ЗСУ по інфраструктурі. Тоді також без світла залишився не тільки Бєлгород, але й низка населених пунктів в області.