У російському Бєлгороді 5 жовтня повідомили про ракетну небезпеку і згодом відбулось влучання в електропідстанцію "Луч", яка загорілася. Це призвело до блекауту в місті. Проте наразі невідомо, якою зброєю відбулось ураження.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу, припустив, чи могла Україна завдати удару по Бєлгороду ракетою "Фламінго". Він пояснив, яку тактику використовує Київ під час атак по території Росії.

До теми У Бєлгороді після вибухів був блекаут: без електрики в області лишалось близько 40 тисяч жителів

Як Україна збільшує виробництва ракет "Фламінго"?

Жмайло наголосив, що Україна могла вдарити по Бєлгороду ракетою власного виробництва "Фламінго", тому що на території Бєлгородщини була оголошена саме ракетна небезпека.

Україна нарощує виробництво ракет "Фламінго". Якщо раніше за добу виготовлялася одна одиниця, то зараз – приблизно дві, і кількість наближається до трьох ракет.

Це вдається, тому що Україна диверсифікувала виробництво складових цієї зброї. Зокрема, тверде паливо виготовляється на території Данії, електроніка частково – або на потужностях європейських партнерів, або Укроборонпрому, які були релоковані за кордон. Тому і маємо результативні прильоти,

– пояснив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Проте є дуже важливий нюанс. Україна ніколи самостійно точково не запускає ці ракети. З 2022 року випробовуємо тактику перевантаження російської системи ППО. Коли летять дрони-обманки, серед них – далекобійні дрони. І коли ППО перевантажена, тоді, за його словами, додаються точкові ракетні удари.

Він нагадав, що "Фламінго" – це потужна ракета, яка може летіти на відстань 3000 кілометрів і нести тонну вибухівки. Однак все ж таки це – крилата ракета, яку росіяни можуть збити. Тому що вони мають ще радянські комплекси, які є і у нас, С-300, С-400, С-500, "Бук".

Підприємство "Луч" є великим енергетичним хабом для російських військових об'єктів. Проте оскільки воно живить ще цивільних мешканців Бєлгородщини, то росіяни, відповідно, страждають, тому що так само є відповідальними за війну,

– відзначив Дмитро Жмайло.

Це вже не перший прильот по Бєлгороду. Внаслідок попереднього у місті перестали працювати світлофори.

Тому Україна, на його думку, намагається використовувати власні важелі тиску і власну зброю для атак на нафтопереробний сектор і на енергетику Росії. Тоді як західну зброю, яка є точнішою і яку важче збити, намагаємося концентрувати на військових об'єктах.

Удари по Бєлгородщині: які наслідки?