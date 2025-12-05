Вибуховий ранок у Чечні: дрони "підсмажили" важливий хмарочос біля резиденції Кадирова

Російські ЗМІ бідкаються, що останнім часом почастішали атаки на Чечню. Зокрема, вранці 5 грудня вибухи чули у Грозному.

Там дрон потрапив у хмарочос, розташований за 800 метрів від резиденції Кадирова. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російський телеграм-канал "Агентство. Новини".

Що відомо про вибухи у Чечні?

РосЗМІ стверджують, що "приліт" був у хмарочос комплексу "Грозний Сіті".

Башта, в яку потрапив дрон, розташована за 800 метрів від резиденції Рамзана Кадирова, в ній розміщені офіси одразу кількох органів влади,

– пишуть росіяни.

Зокрема, згідно з даними картографічних сервісів, у будівлі розмістили міністерство Чечні з туризму, регіональний департамент зв'язків з релігійними та громадськими організаціями, регіональне управління мін'юсту, рада безпеки Чечні, рахункова палата республіки, приймальня місцевого омбудсмена, приймальня "Єдиної Росії", виборчком регіону.

Поблизу також розташоване будівля ФСБ.

Вибухи пролунали поблизу резиденції Кадирова / Фото росЗМІ

️На опублікованих фото видно серйозне пошкодження фасаду 28-поверхової будівлі. Про постраждалих наразі не повідомлялося.

Наслідки атаки на Грозний: дивіться відео

Схоже, що по хмарочосу успішно відпрацювала російська "певео", або ж безпілотник туди скерувала РЕБ.

️Під час атаки вранці Росавіація навіть закривала кілька аеропортів Північного Кавказу.

Останні атаки на Чечню