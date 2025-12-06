Вибухи чутно у Дніпрі: ворог атакує місто ударними БпЛА та балістикою

Безпілотники російської армії атакують Україну вночі 6 грудня. Під удар потрапило й місто Дніпро.

Про вибухи там повідомило Суспільне. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" знову тероризують Україну: тривогу оголосили у Києві та низці областей

Що відомо про вибухи у Дніпро 6 грудня?

Після півночі у Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

А після 1 ночі Повітряні сили застерігали про безпосередню небезпеку для Дніпра, а також Павлограда.

За підрахунками моніторингових спільнот, на агломерацію налетіло щонайменше два десятки безпілотників.

Повідомлення про перші вибухи з'явилося у місцевих каналах о 01:12.

А ближче до 01:30 з окупованого Криму ворог атакував Дніпро балістичними ракетами. І знову пролунали вибухи.

Де ще лунали вибухи через атаку БпЛА цієї ночі?