Росіяни 20 вересня атакували Дніпро, завдавши ударів і по лівому, і по правому берегу міста. Зокрема відбулося влучання по багатоповерхівці.

Депутатка Дніпропетровської обласної ради Катерина Немченко розповіла в ефірі 24 Каналу, що жителі Дніпра провели ніч без сну через атаку ворога. Також вона зазначила, за якою стратегією окупанти завдають удари по місту.

До теми Під ударом були 9 областей: Росія запустила 619 БпЛА та ракет

По яких об'єктах влучив ворог у Дніпрі?

Немченко наголосила, що росіяни ніколи не завдають один удар. Вони починають атакувати дронами, які збивають українська ППО.

Це відволікає наші протиповітряні сили і будоражить всіх містян. А потім вже летять ракети. Це у росіян така вже плюс-мінус стратегія, яку ми спостерігаємо,

– наголосила вона.

Українській ППО 20 вересня вдалося збити 36 дронів над Дніпропетровщиною. І хоча є прильоти, є постраждалі та, на жаль, жертва, але, за її словами, якби ППО не збивала ворожі повітряні цілі, то жертв було б більше.

Зверніть увагу! Під час ракетних обстрілів Дніпропетровщини, ворог бив по Павлограду. Також Нікопольщину атакували "Шахеди" та артилерія.

Також у Дніпрі були удари по 3 локаціях – і на лівому, і на правому березі Дніпра,

– сказала депутатка.

За попередніми даними відомо про 30 постраждалих. Половина з них перебуває дома і лікується амбулаторно, половина – ушпиталені. Їхньому життю ніщо не загрожує.

За виключенням одного чоловіка, який має 70% ураження тіла опіками та перебуває у дуже в важкому стані. Наразі лікарі борються за його життя. Будемо сподіватися, що вони зможуть зробити все можливе для того, щоб він вижив. Також, на жаль, є один загиблий,

– зазначила Немченко.

Росіяни вдарили по локаціях у Дніпрі, де немає міжнародних військовослужбовців чи військових підприємств. Вони поцілили по житловому сектору. Також, як наголосила вона, серед об'єктів ураження ворога – заводи на лівому і на правому березі Дніпра, які не виготовляють військову техніку чи озброєння. Це – промислові підприємства, які або взагалі не працюють, або забезпечують цивільні потреби.

Тому це прикриття терору, і українці, і світ, це розуміють. Єдине, хто не розуміє цього – росіяни, але, на жаль, вони на це не здатні,

– зауважила Катерина Немченко.

Проте залякування росіян дроновими та ракетними обстрілами, за її словами, не працює на українців і, зокрема, на дніпрян, на їхній патріотизм. Однак, звісно, безсонні ночі вибивають з колії навіть тих, хто не постраждав. Після кожної атаки люди приблизно добу оговтуються, але всі тримаються, адже розуміють, що росіяни використовують проти них саме такі методи.

Що відомо про атаку на Дніпро?