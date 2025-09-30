"Щодня ходжу цим маршрутом": очевидці розповіли про пережиту атаку на Дніпро
- 30 вересня російські військові атакували дронами Дніпро, внаслідок атаки постраждало 28 осіб, зокрема діти.
- Очевидці розповіли про жах від пережитого, містяни допомагали постраждалим на місці атаки.
Удень вівторка, 30 вересня, російські військові атакували дронами Дніпро. У місті є руйнування, жертва та постраждалі.
Згодом очевидці розповіли про пережите. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Дивіться також Пошкоджено медцентр і дитячу стоматологію: моторошні наслідки терору Дніпра
Як очевидці згадують атаку на Дніпро 30 вересня?
Росіяни ударили по середмістю Дніпра посеред дня – коли діти на навчанні, а люди на роботі. Станом на 19:45 начальник ОВА повідомив про 28 постраждалих, серед яких 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина. Загалом госпіталізовано 12 людей.
Місцева жителька Олена під час обстрілу була з колегами у своєму офісі. Жінка каже, що не може прийти до тями після пережитого.
Почувши вибухи, на місце атаки примчав із друзями Богдан. Вони допомагали тим, хто опинився в епіцентрі, – роздавали воду та заспокійливе.
Майже щодня тут ходжу, і бачити таке – просто жахливо. Це мої рідні вулиці… У мене тут живе бабуся, я зараз до неї йду,
– розповіла зі сльозами на очах Ольга.
Жителі Дніпра розповіли про атаку: дивіться відео
Що відомо про російські атаки 30 вересня?
Низка вибухів пролунала в Сумах – о 12:47, 17:24 та 20:58. Окупанти атакували багатоквартирний житловий будинок, але минулося без постраждалих.
Близько 15:30 росіяни поцілили дроном "Молнія" по Київському районі Харкова. Згодом стало відомо про прильоти в Шевченківському та Холодногірському районах.
Також російські обстріли пошкодили залізничну інфраструктуру Чернігівщини, спровокувавши затримки у русі потягів.