Удень вівторка, 30 вересня, російські військові атакували дронами Дніпро. У місті є руйнування, жертва та постраждалі.

Згодом очевидці розповіли про пережите. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Як очевидці згадують атаку на Дніпро 30 вересня?

Росіяни ударили по середмістю Дніпра посеред дня – коли діти на навчанні, а люди на роботі. Станом на 19:45 начальник ОВА повідомив про 28 постраждалих, серед яких 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина. Загалом госпіталізовано 12 людей.

Місцева жителька Олена під час обстрілу була з колегами у своєму офісі. Жінка каже, що не може прийти до тями після пережитого.

Почувши вибухи, на місце атаки примчав із друзями Богдан. Вони допомагали тим, хто опинився в епіцентрі, – роздавали воду та заспокійливе.

Майже щодня тут ходжу, і бачити таке – просто жахливо. Це мої рідні вулиці… У мене тут живе бабуся, я зараз до неї йду,

– розповіла зі сльозами на очах Ольга.

Жителі Дніпра розповіли про атаку: дивіться відео

Що відомо про російські атаки 30 вересня?