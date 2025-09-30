Удень вівторка, 30 вересня, російські військові вкотре атакували дронами Дніпро. У місті сталося декілька займань, є руйнування та постраждалі.

У них осколкові поранення, рвані рани та забої. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Дивіться також Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: постраждало багато людей

Як виглядає Дніпро після атаки 30 вересня?

Станом на 17:50 начальник ОВА повідомив про 15 поранених унаслідок російської атаки. На жаль, постраждалого чоловіка у важкому стані врятувати не вдалося.

У місті вогнем охопило офісне приміщення та авто. Пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток, заклад культури,

– написав Лисак.

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю медцентру та дитячої стоматології. "Решту збитків ще рахуватимемо", – додав мер.

Наслідки удару по Дніпру 30 вересня: дивіться фото

На атаку також відреагував Володимир Зеленський. За його словами, рятувальники, а також усі комунальні й екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Просто нахабний удар – вдень, по цивільній інфраструктурі… Кожним таким ударом росіяни знову й знову доводять, що сильний тиск на них потрібен,

– наголосив український президент.

Дніпро після дронової атаки: дивіться відео

До слова, вибухи в місті пролунали близько 16:08.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Що відомо про російські атаки 30 вересня?