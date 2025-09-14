Уночі 14 вересня у Київській області пролунали вибухи. Відомо про щонайменше трьох постраждалих унаслідок події.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких регіонів загроза ударів

Які наслідки вибухів на Київщині?

У ніч проти 14 вересня в Київській області пролунали вибухи. Унаслідок події сталося пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Жінкам надали медичну допомогу – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці.

Разом з командою Укрзалізниці та відповідними службами працюємо над ліквідацією наслідків,

– запевнив Калашник.

Він розповів, що було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків – Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом – потягом, що вирушив далі змінним маршрутом.

Крім цього, на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в об'їзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, але залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі.

Микола Калашник звернув увагу: щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, Укрзалізницею організовано тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. З графіком роботи можна ознайомитися на офіційних ресурсах Укрзалізниці.

"Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають та мають бути завершені у найближчий час", – каже очільник ОВА.

Що відомо про вибухи в Київській області?