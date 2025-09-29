У Конотопі чули звуки вибухів, після чого у місцевих зникла вода
- У Конотопі 29 вересня було чутно вибухи, після чого в місті зникла вода.
- Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що водопостачання поступово відновлюють.
У Конотопі зранку 29 вересня було чутно звуки вибухів. Відомо, що після цього в регіоні зникла вода.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Артема Семеніхіна, міського голову.
Що відомо про вибух в Конотопі?
О 10:58 у Конотопі на Сумщині було чутно звуки вибухів. Після цього в місті призупинили подачу води, окрім двох мікрорайонів.
Частково зупинили подачу води у Конотопі через влучання ворожого безпілотника по критичній інфраструктурі, повідомив Семеніхін в коментарі "Кордон.Медіа".
Близько о пів на 12 Семеніхін інформував, що водопостачання поступово відновлюють.
Чим Росія била по Україні вночі 29 вересня?
Вночі 29 вересня Росія запустила по Україні 32 дрони, з них близько 20 – "Шахеди".
Станом на ранок, за даними Повітряних сил, силами ППО збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на Півночі та Сході країни
Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.