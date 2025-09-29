У Конотопі зранку 29 вересня було чутно звуки вибухів. Відомо, що після цього в регіоні зникла вода.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Артема Семеніхіна, міського голову.

Дивіться також Запоріжжя зазнало масованої атаки БпЛА та ракет: зросла кількість поранених, серед них – діти

Що відомо про вибух в Конотопі?

О 10:58 у Конотопі на Сумщині було чутно звуки вибухів. Після цього в місті призупинили подачу води, окрім двох мікрорайонів.

Частково зупинили подачу води у Конотопі через влучання ворожого безпілотника по критичній інфраструктурі, повідомив Семеніхін в коментарі "Кордон.Медіа".

Близько о пів на 12 Семеніхін інформував, що водопостачання поступово відновлюють.

Дивіться також Понад 30 прямих влучань: Ігнат окреслив особливості останньої масованої атаки по Україні

Чим Росія била по Україні вночі 29 вересня?